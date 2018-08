Ionuț Popa, despre plusuri și minusuri la UTA – Farul

De data aceasta, am reușit să înscriem patru goluri, dar puteam fără probleme să mai dăm încă patru sau cinci. Din păcate, am luat și două goluri pe niște greșeli impardonabile. M-a bucurat faptul că am reușit să înscriem imediat după ce am primit goluri, dar și că echipa a avut o posesie plăcută, lumea aplauda ieșirile din apărare. Am pasat mult, am jucat repede, dar, din păcate, nu stăm bine la finalizare. Este plăcut că echipa vrea să joace, dar de multe ori jocul și ocaziile sunt uitate și rămâne doar rezultatul. Sper ca pe viitor să fim mai concentrați și mai pragmatici. Atmosfera este creată de jucători și suporterii adevărați, iar astăzi tot stadionul a încurajat echipa. Felicit galeria când face lucruri frumoase”.

La rândul său, tehnicianul constănțenilor, Ion Barbu a spus: „A câștigat echipa care a avut o viteză în plus și aceea a fost UTA. O felicit și îi urez baftă în continuare. Din păcate, am făcut greșeli mari, am luat niște goluri de copii și juniori, mai avem mult de lucru. E o echipă făcută în două săptămâni, iar relațiile de joc suferă. Ne așteptam la orice, am avut și momente bune în acest meci, doar că la un moment dat ni s-a terminat benzina. Evident că suprafața de joc a fost o problemă, la primul gol de exemplu mingea ar fi sărit altfel pe un gazon natural. Dar asta nu e o scuză, până la urmă toți am jucat pe același teren”.