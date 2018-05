Ionuț Popa, despre prezent și viitor

Rămasă fără nicio emoție în privința retrogradării, UTA a arătat că joacă parcă prea relaxat, chiar în meciul cu Luceafărul, de etapa trecută. Mâine, la Șiria, de la ora 18, vine Ripensia Timișoara. Tehnicianul echipei UTA, Ionuț Popa explică: „Voi schimba câțiva jucători din primul unsprezece, vreo 4-5 din lot, să mai modificăm ceva. În condițiile în care nu există presiune pe echipă, există o lejeritate în ceea ce fac jucătorii pe teren. Fiind cu sacii în căruță, ei cred că nu se mai poate face nimic. Și la Oradea, am stat pe bancă foarte mult, doar de vreo două ori m-am ridicat, să văd ce fac ei fără să fiu cu gura pe ei. Rezultatul? Au jucat fotbal doar între minutele 30 și 60. Vreau ca la meciul cu Ripensia joace fotbal, să arate că știu să paseze, să alerge mult, cu și fără minge, că știu să facă presing, să centreze și să dribleze. Există o detașare după ce s-a trecut de greu, dar trebuie să arate că au mentalitate de profesioniși. Dacă vorbim de Ripensia, trebuie să vă spun că are un nucleu bun de jucători, nu are probleme cu retrogradarea, sper că fie un meci frumos. Au jucători interesanți, precum Ungureanu sau Dumiter, iar despe Bocșan și Mediop vă spun că primul a jucat cele mai multe meciuri la Poli când eram eu antrenor, iar pe celălalt am vrut să-l aduc la echipă”.

În viitorul sezon

Ionuț Popa a vorbit și despre perspectivă, despre ce va fi trebui să se facă mai departe. Dacă vorbim de perspectivă, trebuie să spunem că actualul lot de jucători se luptă pentru evitarea retrogradării. Nu putem vorbi despre perspective, atâta timp cât trebuie să te gândești la trei lucruri. Dacă rămâne actualul lot, te bați tot la retrogradare, dacă mai aduci trei-patru jucători lângă ce este acum, atunci se poate vorbi de menținerea în liga secundă, iar dacă dorești să te bați la locurile fruntașe, trebuie să aduci un grup de vreo șapte – opt jucători. Asta e părere personală, fără să discut cu conducerea, discuția e ca și cu un om care așa o vede pe UTA în viitor. Trebuie să te decizi, ce vrei să fie UTA în viitorul sezon, băiat sau fată” – a spus Popa.