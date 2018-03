Ionuț Popa își cere scuze suporterilor!

Iată ce ne-a transmis Ionuț Popa: „În urma numirii mele ca director tehnic la UTA, am văzut că au apărut discuții între conducerea clubului și Suporter Club UTA. Nu vreau să fiu considerat măr al discordiei, deoarece nu cred că am jignit pe nimeni, declarațiile mele nefiind înțelese bine. Oricum, însă, pentru tot ce s-a întâmplat până acum, le cer scuze tuturor fanilor. Am venit la UTA cu inima deschisă, vreau să ajut această echipă să rămână în liga secundă. Și voi face totul pentru asta”.

Așadar, Ionuț Popa a înțeles mesajul suporterilor, care nu-l vor la UTA, iar acum a ales calea păcii, cerându-și scuze public.