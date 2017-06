Ionuţ Popa nu crede că vor fi prelungiri la returul UTA – „Poli”

În această după-amiază, la Timişoara a avut loc o conferinţă de presă a celor de la Poli, înaintea meciului retur al barajului de promovare/retrogradare, care va avea loc mâine, la Şiria.

„Din păcate, în prima partidă nu ne-am propus să înscriem cât mai multe goluri și să nu luăm, nu am reușit pentru că am ratat și pentru că am luat gol care s-a văzut și din avion că e fault din atac. Și normal că mă gândesc la schimbare sistemului de joc și câtorva jucători pentru că ne dorim să înscriem și să câștigăm. Eu știu că trebuie să dăm gol, să jucăm, am arătat la meciul tur că avem o valoare bună, peste adversar. UTA vrea să câștige, au un gol de recuperat, un gol nu înseamnă mult. Au un teren pe care sunt obișnuiți să joace, știind bine terenul, își fac tactica în funcție de teren. Poli va încerca să înscrie, vom juca ofesniv, așa cum am făcut-o și în tur. Eu nu mă gândesc că vor fi prelungiri”, a declarat Ionuț Popa, citat de TMsport.ro.

Tehnicianul lui Poli a mai spus: „Ştiu totul despre starea terenului, s-a lucrat şi astăzi, s-a făcut în aşa fel încât terenul să fie bun. E la dimensiuni mai mici ca al nostru, amândouă echipele jucăm pe acelaşi teren, nu spune că va fi un obstacol. Jucătorii noştri au jucat mai mereu cu mii de oameni în spate. Sunt la modă înjurăturile şi apucăturile astea. Eu vreau să văd atmosfera, cum voi fi înjurat. Am vorbit cu Neamţu şi Gabi, ei pe mine şi pe Falcă ne consideră cei mai mari duşmani. Şi-au cerut scuze că au înjurat la conferinţă. Le-am spus că sunt nemulţumit de ei, că nu îi văd ultraşi adevăraţi, ca Legia Varşovia sau cei din America de Sud, să rupă gardul, să răstoarne autocarul, sunt mai moi”.