Ionuț Popa s-a plâns de tinerețea jucătorilor

„Rezultatul nu cred că reflectă realitatea din teren, deoarece în repriza secundă am dominat mult, dar – din nou – pe niște greșeli, vreo trei-patru, din care două la golurile argeșenilor, am pierdut acest meci. Mi-a plăcut echipa în repriza a doua, a avut altă dinamică, am încercat să jucăm mai mult în față. Probabil, tinerețea îi îndeamnă pe băieți să facă pasul în spate, deși eu le spun tot timpul să joace în față. Uite, însă, că sunt reținuți și va trebui să mai treacă timp până vor avea maturitatea necesară de a evolua exact așa cum le cere antrenorul. Încercăm să jucăm cu copii, până la finalul anului, deoarece știm cu toții care e situația. Dacă nu se schimbă ceva, va fi enorm de greu să jucăm doar cu tineri. Asta, deoarece e greu de crezut că va rămâne vreun senior la iarnă, în condițiile actuale. Trebuie să aducem trei-patru jucători, probabil străini, care nu cunosc situația de la UTA. Am spus, tot timpul, că avem echipă de locurile 10-15, nimeni nu m-a crezut, dar ne așteaptă o viață grea, foarte grea, cu greu vom scăpa de la retrogradare dacă lucrurile nu se schimbă” – a declarat Ionuț Popa.

La rândul său, tehnicianul celor de la FC Argeș, Emil Săndoi a spus: „A fost un meci spctaculos, ambele echipe au fost preocupate de a juca. Victoria este meritată, una peste alta, chiar dacă ambele echipe au mai avut ocazii. Noi ne menținem în plutonul fruntaș, dar vreau să felicit UTA și pe Ionuț Popa pentru ceea ce se face aici. Am văzut mulți jucători tineri, de perspectivă, iar barajele de promovare jucate anii trecuți nu sunt întâmplătoare. Vă doresc să mai apăra jucători precum Man sau Petre la UTA”.