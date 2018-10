Ionuţ Popa: „UTA trece la program de Liga 4”

„M-am înțeles cu jucătorii ca din această săptămână să facă doar două antrenamente, marțea și joia, ca la Liga 4-a. În rest, jucătorii vor cauta să lucreze în altă parte, la muncile câmpului, la tăiat de lemne, în construcții, pentru că vremea nu este încă atât de urâtă. Trebuie să facă rost de bani, pentru că nu am primit salariile și atunci trebuie să trăim cumva. Nu mai am treabă nici cu Primăria, nici cu Consiliul Județean, îi felicit pentru ce fac în oraș, sunt admirabili oamenii. Nu am nimic cu nimeni, am treabă cu clubul meu, cu echipa la care am venit să fac treabă și nu pot”, a spus Ionuț Popa la finalul meciului de la Timișoara.

Care „ameninţă” că va da curs primei oferte: „Voi pleca și eu dacă nu pot face echipă, mă retrag. Nu am venit la Arad să fiu înjurat jumătate de an, mai apoi să mă împac cu brava galerie și să nu pot face echipă. În acest moment, Dumnezeu plătește salariile la UTA, în sensul că ne rugăm la el să ne primim banii. Când conducerea poate face rost de bani, atunci primim salariul. Dacă nu se rezolvă problema la echipă, la prima ofertă după turul de campionat voi pleca. Asta dacă nu mă dă afară conducerea după discursul acesta fantastic”.