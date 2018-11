Ionuţ Popa : „Vom mai avea echipă când va fi gata stadionul?”

Nimic nou sub Soare la UTA. De marţi, băieţii au revenit la antrenamente tot cu buzunarele goale, aşa că şedinţele de pregătire s-au desfăşurat în acceaşi notă de nemulţumire, nervozitate şi lipsă de implicare. Explică Ionuţ Popa: „E o stare de amatorism. Am impresia că mă lupt cu morile de vânt. Mi-am făcut duşmani pentru UTA, de parcă echipa ar fi a mea, nu a oraşului. Am vorbit despre calitatea lucrărilor la sinteticul de pe Motorul, nu m-a luat nimeni în seamă. Ridic acum problema salariilor restante, fără nici un rezultat. Dacă lucrurile merg tot aşa, din iarnă rămânem fără echipă. Vor urma memorii, rezilieri de contracte şi nu vom avea ce pune în loc, câtă vreme Aradul nu e capabil sau nu vrea să sprijine această echipă. Mă întreabă mulţi, prin ţară, când va fi gata stadionul UTA. Eu mă uit la ei într-un fel ciudat şi le răspund cu o întrebare: Vom mai avea echipă când va fi gata stadionul?”.

Cât despre jocul cu U Cluj, tehnicianul utist crede că echipa sa porneşte cu şansa a doua. „U Cluj a fost echipa neîndreptăţită fotbalistic în Cupă, iar Astra cea mai norocoasă din ultimii 50 de ani. I-a băgat şi arbitrii în joc, cu un penalty şi o eliminare. Cu aşa scenariu în următoarele zece meciuri, UTA s-ar bate la promovare. Ne va lipsi iarăşi cinci titulari, voi da credit copiilor, plecăm cu şansa a doua, dar aştept de la jucători în aceste ultime cinci etape să demonstreze valoare şi tărie de caracter”.

Multă dezamăgire

Neverosimil. Au condus cu 3-0 în minutul 8 pe Astra Giurgiu, dar au pierdut, în prelungiri, o calificare în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, ce părea la îndemâna „şepcilor roşii”. Cele 120 de minute extrem de intense disputate miercuri seara pe „Cluj Arena” au dus multă dezamăgire şi oboseală în tabăra lui „U” Cluj, situaţie de care roş-albii ar putea profita. La fel au păţit-o şi utiştii, după duelul din Cupă cu Poli Iaşi, pierdut după prelungiri şi lovituri de pedeapsă, la trei zile distanţă fiind învinşi, pe teren propriu, de modesta CS Baloteşti. Diferenţa e că studenţii de pe Someş au o zi de odihnă în plus.

Managerul clujenilor, Ovidiu Sabău, consideră mai important jocul de campionat cu UTA: „Nu meritam să pierdem în Cupă, i-am văzut pe băieţi extrem de dezamăgiţi, dar trebuie să ne revenim rapid. Duminică ne aşteaptă un meci foarte greu la Arad, pe un teren sintetic. Trebuie să uităm eşecul cu Astra, fiindcă meciul cu UTA este mai important pentru obiectivul nostru, decât cel din Cupă”.

Apel la suporteri

Codru Grădinariu, directorul general al clubului, a făcut apel la fani să vină în număr cât mai mare la stadion: „să strângem măcar banii pentru achitarea baremurilor de arbitraj”. Biletele se pun în vânzare vineri, orele 10-17 şi sâmbătă, orele 10-13, la sediul clubului, iar în ziua jocului – duminică, ora 12 – , cu două ore înainte de start la stadionul Motorul.