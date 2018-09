Ironie pentru prime-time-urile televiziunilor americane. Supranumite oscarurile TV, cele mai mici audienţe din istorie

Cea de-a 70-a ediţie a premiilor Primetime Emmy, care a durat trei ore şi a fost prezentată de vedetele emisiunii “Saturday Night Live” Colin Jost şi Michael Che, a oferit mai multe surprize, de la o cerere în căsătorie la glume politice şi câştigători neaşteptaţi.

Evenimentul, transmis de postul NBC, a fost, însă, urmărit, în medie, de 10,2 milioane de telespectatori, cu 11% mai puţini decât anul trecut (11,4 milioane de telespectatori), potrivit cifrelor furnizate de compania Nielsen.

