Îşi trăieşte visul în Australia

„A fost o experienţă pe care am aşteptat-o mult. Anul acesta mă axez mai mult pe tenis, pentru că am terminat clasa a XII-a. Îmi trebuie multe meciuri pentru a progresa”, ne-a declarat arădeanul ce îşi doreşte să calce pe urmele unui alt tenismen din oraşul nostru, Marius Copil.

Tenismenul de 18 ani, ce reprezintă Australia, a evoluat în primul tur al calificărilor de la Bernie, premii de 75.000 de dolari, împotriva unui australian de origine croată, Tomislav Papac, cedând cu scorul de 6-0, 7-5. „Am fost dominat de emoţii, mai ales în primul set al meciului. Am avut 14 duble greşeli… Însă nu dezarmez, am un antrenor cu care mă întâlnesc de două ori pe săptămână şi dacă voi deveni mai profesionist în antrenamente sunt convins că am şanse”, spune Cuc, care a primit pentru turneul din Tasmania un wild-card din partea federaţiei australiene.

În programul din prima parte a sezonului 2017, Cuc are două turnee la Canberra şi trei competiţii în Indonezia, iar apoi va reveni în România, pentru turnee din Circuitul Internaţional, inclusiv cel de la Arad, programat la început de cireşar.