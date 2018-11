ISJ Arad va face recurs în procesul cu Primăria

În urmă cu exact o săptămână, vă informam în legătură cu intenţia Primăriei de a amenaja o parcare pe strada Aviator Georgescu nr.9. Primarul Gheorghe Falcă anunţa atunci că terenul de la această adresă face obiectul unui litigiu cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (pe care Primăria l-a câştigat într-o primă fază) şi îşi exprima speranţa că ISJ nu va merge mai departe în acest proces „pentru a câştiga timp cu realizarea parcării”. Reamintim, terenul cu pricina a fost concesionat de către Primărie Inspectoratului Şcolar în anul 1996, cu scopul clar ca aici să se construiască un internat școlar, o cantină și două laboratoare. Au trecut de atunci 22 de ani şi… nu s-a construit absolut nimic.

Am solicitat ISJ Arad, încă dinaintea publicării articolului, să ne spună ce intenţii are în legătură cu acest teren. Deşi răspunsul era destul de simplu, ISJ a decis să-l dezvolte, formulând un text care ar ocupa o întreagă pagină de ziar (la care a atașat 22 de pagini A4 cu alte documente)! Am reţinut, însă, esenţialul – enunţat, în fapt, într-o singură frază: „După comunicarea de către Tribunalul Arad a hotărârii din data de 26 octombrie 2018, în funcţie de motivele de fapt şi de drept care au stat la baza acestei hotărâri judecătoreşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad va face recurs.” Aşadar, procesul dintre Primărie şi ISJ va continua. Va mai trece o vreme până vom avea parcare amenajată pe strada Aviator Georgescu nr.9. Până atunci, maşinile vor parca oricum pe acel teren, fie el viran, din pământ…