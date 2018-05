ISREIE: „O conferință de succes pentru Universitatea Aurel Vlaicu din Arad”

Cea de a VII-a ediție a Conferinței International Symposium Research and Education in an Innovation Era – ISREIE – are loc în aceste zile la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.

Invitați din peste 40 de universități din peste 20 de state s-au întâlnit la Arad pentru a dezbate cele mai importante teme din domeniul lor de interes. Au fost prezenți cercetători, profesori din importante centre universitare din Europa, America de Nord, America de Sud. „Ediția de anul acesta s-a bucurat de o largă participare din partea cadrelor universitare din străinătate. Ne bucură prestigiul de care se bucură UAV printre cercetătorii din străinătate, fapt care ne demonstrează că politica noastră de internaționalizare, toate eforturile pe care le facem pentru crearea unei imagini pozitive a universității noastre în țară și străinătate au dat roade” a precizat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile. La deschiderea lucrărilor conferinței au participat Excelența Sa, Ambasadorul Republicii Belarus în România, Andrei Grinkevich, un prieten al universității arădene de stat, deputatul arădean Dorel Căprar, viceprimarul Aradului, Călin Bibarț, directorul Cancelariei Prefectului, Florina Vasilescu, inspectorul școlar general, Anca Stoenescu, din partea UVVG, conf.univ.dr. Cristian Bențe, prorectorul universității, prof.univ.dr Radu Homescu, primul rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. În alocuțiunile oficialităților a fost subliniată importanța internaționalizării actului academic care determină nu doar creșterea prestigiului universității arădene de stat ci și promovarea orașului Arad în spațiul european și non european.