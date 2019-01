Istoria hartiei, elementul central al industriei de papetarie

Cele mai cautate materiale celulozice pentru fabricarea hartiei sunt pulpa lemnoasa a unor arbori de esenta moale, de obicei coniferele. Cu toate acestea, industria de papetarie a cunoscut o dezvoltare impresionanta datorita prezentei fibrelor de celuloza in structura multor plante, de la ierburi pana la arbori, astfel incat la producerea hartiei se pot folosi si fibre din bumbac, in, canepa sau orez.

Inainte sa devina pilonul central al papetariei, hartia era deja utilizata in jurul anului 200 i.e.n, in China, pe atunci fiind confectionata din carpe de matase. Tsai Lun (48-118) este creditat cu inventia hartiei moderne, materialele pe care le-a folosit fiind canepa si bumbacul, amestecate cu apa, transformate in pasta si intinse sub forma unei foi.

Hartia a ajuns in Bagdad in anul 793, in Siria si Egipt in jurul anului 900, iar curand dupa in restul Africii de Nord. In Europa, acest material esential pentru papetarie a ajuns abia in anul 1100, prima fabrica fiind deschisa in 1150, in Jativa (Spania). Ulterior, hartia a inceput sa fie produsa la scara industriala si in Franta, Germania si Anglia.

In Romania, primele fabrici de hartie au aparut in Sibiu (1539) si Brasov (1546). In schimb, primul act oficial pe hartie a fost scris de Mircea cel Batran in 1406, cu ocazia intalnirii cu regele austro-ungar Sigismund de Luxemburg, de la Manastirea Tismana.

Procedeul chimic utilizat astazi la scara larga pentru producerea hartiei, cel mai important material din industria papetariei, se numeste procesul Kraft. In cadrul acestuia, se obtine mai intai o hartie maronie, nefinisata, folosita la realizarea de pungi de hartie sau cutii de carton. Prin procesari ulterioare si o purificare accentuata, se obtine o pulpa de calitate superioara, pentru hartie alba de scris si tiparit.

Chiar daca procedeul chimic este mai scump decat cel mecanic si permite utilizarea a maximum 45-50% din pulpa initiala, totusi industria papetariei prefera aceasta varianta datorita calitatii excelente a produsului final. Prin procesarea chimica, lungimea initiala a fibrelor este mentinuta aproape nealterata, ceea ce asigura calitatea mecanica ridicata a hartiei.

Conform statisticilor din domeniul papetariei, consumul de hartie din Romania depaseste 565.000 de tone pe an, importurile reprezentand 70% din piata. In cifra de mai sus intra hartia pentru carton ondulat, de ziar, de ambalaje, dar si cea igienico-sanitara.

Pe cap de locuitor, consumul anual se situeaza in jurul valorii de 36 de kilograme, mult sub media europeana de 80 de kilograme. Tot sub media UE ne situam si in ceea ce priveste colectarea maculaturii, care se situeaza in jurul valorii de 43-44%, fata de 60% la nivelul Uniunii Europene.