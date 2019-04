Istorie scrisă la Arad: primul concurs oficial de drag racing!

Un total de 110 sportivi s-au înscris la prima rundă a sezonului 2019, primul de la lansarea campionatului de drag sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS). Silviu Ghiță a reușit să înregistreze un record, parcurgând cei 402 metri într-un timp de 8,7 secunde la bordul unui VW Lupo 2.0 TFSI. Acesta a avut o viteză de peste 270 de km/h.

Alte trei mașini din grupa Diesel de la Clasa Pro au reușit să se încadreze sub 10 secunde, pilotate de Doru Toma Alexandru, Ciprian Tofan și Dragoș Stoicescu. Raul Cotuț, cu un BMW E30 de 970 de cai putere, a bifat și el un timp excelent, ajungând la finiș în 9.41 secunde.

Aflat la primul sezon sub egida FRAS, Campionatul Național de Drag are deja peste 150 de sportivi licențiați și un calendar care cuprinde 5 etape. Evenimentele se vor desfășura la Arad și Ianca, următoarea oprire, dar iubitorii acestui „sport” vor avea parte de și unul tip cupă, care va avea loc la Târgu Mureș.