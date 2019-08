Iustin Cionca a… sărăcit

Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, a sărăcit. Să nu ne înţelegeţi greşit, nu este sărac deloc, dar este mai sărac decât anul trecut. Chiar dacă veniturile lui sunt mai mari decât cele de anul trecut, după ce Guvernul PSD a dat liber la creşterea salariilor în administraţia publică. Şi faptul că Cionca este mai sărac nu o spunem noi, ci chiar el, în declaraţia de avere. Potrivit documentului, preşedintele CJA este, în continuare, „campionul” aleşilor când vine vorba despre terenuri şi clădiri. El are, în continuare, nu mai puţin de 18 terenuri agricole şi intravilane, dar şi două case şi un spaţiu comercial, toate în Pecica. Ceea ce ne-a atras atenţia, însă, este situaţia conturilor lui. Dacă, în anul 2018, în contul curent deschis la Banca Transilvania Cionca avea aproape 429.000 de lei, un an mai târziu, în acelaşi cont, mai sunt doar 323.000 de lei. Şi asta fără ca în declaraţia de avere să apară vreo achiziţie importantă. Situaţia este cu atât mai interesantă, cu cât în anul 2018 şeful CJA a încasat 104.839 de lei de la instituţia pe care o conduce, iar în 2019 peste 154.000 de lei.

Vicepreşedinţii, săraci

În ceea ce priveşte declaraţiile de avere ale celor doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Arad, respectiv Sergiu Bîlcea şi Răzvan Cadar, acestea sunt mai mult goale. Niciunul dintre cei doi nu are terenuri de niciun fel. Bîlcea nu are trecută în declaraţia de avere nici casă de locuit. Cadar, în schimb, are două apartamente în Arad, unul de 28 de metri pătraţi, altul de 45 de metri pătraţi. Acelaşi Cadar are şi două autoturisme, în timp ce Bîlcea se „laudă” doar cu unul singur.

Declaraţiile

Potrivit legii, toţi aleşii în funcţii publice, că sunt simpli consilieri locali sau judeţeni, ori că sunt primari, viceprimari, preşedinţi de consilii judeţene sau vicepreşedinţi, sunt obligaţi să îşi completeze anual declaraţiile de avere. Mulţi dintre ei, însă, îşi „mută” toate bunurile, sau aproape toate, pe numele unor rude sau altor persoane interpuse, aşa că în hârtiile oficiale par săraci.