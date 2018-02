Iustin Cionca (PNL): „Domnule Căprar, tăinuirea încălcării legii este infracțiune!”

„Îi solicit deputatului Dorel Căprar să declare clar, fără echivoc, care sunt acele încălcări flagrante ale legii la care face referire atunci când vorbește despre „etajul de vârf de la Consiliul Județean”. Așteptăm de la domnul deputat declarații corecte, nu insinuări și afirmații mincinoase, făcute de dragul de a atrage atenția asupra sa. Domnul Căprar ar trebui să atragă atenția prin ceea ce face pentru Arad și pentru arădeni, nu prin insinuări tendențioase. Dacă are dovezi despre activități ilegale, îi solicit să nu le tăinuiască, pentru că este infracțiune, ci să le pună la dispoziția organelor de cercetare penală și să ne informeze și pe noi, să luăm urgent măsurile care se impun. Dacă, însă, nu are astfel de dovezi și face declarații grave doar de dragul de a apărea în presă, ar trebui să aibă în vedere că statutul pe care îl are, chiar dacă deputatul Căprar este protejat de imunitatea parlamentară, îi pretinde să facă declarații responsabile. Consiliul Județean nu este PSD, să protejeze infractorii, de aceea eu sunt gata să iau măsuri imediat ce sunt informat despre încălcarea legii, dar informațiile să fie corecte și confirmate, nu povești populiste și neadevărate” declară Iustin Cionca.