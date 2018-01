Iustin Cionca (PNL): „Tripa a tăiat și banii pentru Cetatea Ineu, odată cu cele 45 de milioane de euro tăiate de PSD de la județul Arad!”

„Consilierii județeni au votat anul trecut în noiembrie, în unanimitate, ca proiectul strategic al Aradului pe fonduri transfrontaliere să finanțeze modernizarea drumurilor Curtici-Sânmartin, Sânmartin-Socodor, Socodor –Nădab (cu scoaterea traficului greu din Chișineu-Criș) şi centura oraşului Curtici. Valoarea totală a proiectului este de 13,8 milioane de euro.

Culmea, astăzi suntem interpelați de deputatul PSD Tripa că respectăm hotărârea Consiliului Județean și vrem să modernizăm drumurile. Ne întreabă de ce nu am recomandat Cetatea Ineu în locul drumurilor sau complementar cu ele. Dacă ar fi citit, deputatul Tripa învăța că orice alt proiect depus de altcineva ar putea diminua fondurile destinate modernizării drumurilor transfrontaliere. Asta înseamnă fie că am fi renunțat la repararea și modernizarea celor 33 km de drum județean, fie că ar trebui să pună Consiliul Județean cofinanțare pentru drumuri respective, echivalentul banilor pierduți, adică milioane de euro. Or, în luna decembrie, parlamentarii PSD au votat ca județului Arad să îi fie tăiate 45 de milioane de euro din bugetul pe anul 2018, iar Consiliului Județean peste 10 milioane de euro. Deputatul Tripa, care acum declară că nu are cuvinte de supărat ce este fiindcă vrem să reparăm drumurile județene, a votat ca Aradului să îi fie tăiată această sumă astronomică. De ce nu a protestat atunci deputatul PSD Tripa, în Parlament? De ce a tăcut, a pus privirea în pământ și a permis fără o vorbă măcelărirea bugetului Aradului? De ce nu a votat împotriva PSD, să fi spus în Parlament că Cetatea Ineu are nevoie de bani?

Același deputat Tripa, în alte comunicate de presă, se pretinde preocupat de starea drumurilor județene, dar atunci când vrem să le reparăm, votează să ni se ia banii sau sună un ministru, așa cum ne-a transmis în comunicatul de presă și rezolvă în câteva minute ca proiectul de modernizare a drumurilor județene din Arad să poată pierde finanțarea prevăzută”, spune Cionca.

„Pe de o parte Tripa și parlamentarii PSD ne iau banii, pe de altă parte ne acuză că folosim doar banii care ne-au mai rămas. Pe de o parte pesediștii votează în Consiliul Județean să modernizăm drumurile transfrontaliere, pe de altă parte parlamentarii PSD intervin să ia banii de la modernizarea drumurilor transfrontaliere. Pinocchio ar fi invidios!

Câți bani a adus deputatul Tripa pentru Cetatea Ineu, de la Guvern? Nu a adus nimic, și a luat și din ce am avut. Putea cuprinde Cetatea Ineu în Masterplanul Național de Turism, asa cum alții au reușit în județele lor, dar el nu a fost în stare, și ne arată pe noi cu degetul pentru eșecurile sale. Aceasta este atitudinea PSD față de Arad și arădeni. Se prefac afectați de neajunsurile județului, dar chiar ei pun umărul ca neajunsurile să fie mai multe și mai grave”, conchide prim-vicepreşedintele PNL Arad.