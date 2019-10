Jaf la firma lui Lazăr

Furt calificat pe Calea 6 Vânători, acolo unde îşi are sediul societatea Lazăr & Sohne, aflată în insolvenţă. Poate că acest furt nu ar fi atras atât de mult atenţia, dacă administratorul ei, Viorel Lazăr, nu ar fi fost judecat pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Judecătorii Curţii de Apel Timişoara au decis, în 23 septembrie, că omul de afaceri este nevinovat, lucru dezbătut pe larg în ziarul nostru. Trei zile mai târziu, duminică, Lazăr şi-a găsit firma devastată, jefuită. Hoţii au intrat pe un geam lateral în clădirea în care se află birourile societăţii. Ajunşi înăuntru, jefuitorii parcă au uitat de ce au intrat. Şi asta pentru că, deşi în clădirea respectivă, există zeci de computere, imprimante, scannere, multifuncţionale foarte scumpe, de zeci de mii de lei, şi care pot fi valorificate uşor, acestea au rămas pe loc. Au dispărut numai două calculatoare: cel din biroul de contabilitate şi cel de la secretariat. „În aceste două calculatoare se aflau cele mai multe dintre actele firmei”, a spus Lazăr, care este convins că acest furt este, de fapt, o acoperire pentru altceva. Şi asta pentru că, pe lângă cele două calculatoare foarte importante pentru firmă, au mai dispărut acte, documente şi alte hârtii ale societăţii. Toate sertarele şi toate dulapurile în care se aflau documentele firmei au fost sparte. Pentru moment, nu se ştie exact ce a dispărut. Şi asta deoarece trebuie să se facă o confruntare cu actele fizice.

Furtul a fost descoperit duminică, în jurul amiezii. „Imediat ce am văzut uşile forţate, am chemat Poliţia. A venit un echipaj de criminalistică, a făcut fotografii, au fost căutate amprente, dar fără folos. Se pare că hoţii erau specialişti, au folosit mănuşi”, a spus Viorel Lazăr. Acesta este convins de faptul că acest furt are legătură cu dosarul în care a fost achitat. „Judecătorii Curţii de Apel Timişoara au analizat toate probele depuse la dosar şi au stabilit că nu am comis nicio infracţiune. Se pare că acest lucru a deranjat pe cineva. Pentru că, imediat după ce a fost dată sentinţa, m-am trezit cu firma spartă”, a spus omul de afaceri.

Şi chiţibuşuri

Pe lângă cele două calculatoare foarte importante pentru firmă, hoţii au mai furat un televizor mic şi roţile de la două maşini parcate în curtea fostei fabrici de mezeluri, închisă acum din cauza sechestrelor impuse, abuziv se pare, de către ANAF şi de către procurori. „Sunt convins că furturile acestea mărunte, respectiv roţile şi televizorul, au fost comise doar pentru a lăsa impresia unui furt. Nu este posibil să treci pe lângă zeci de computere şi imprimante şi să nu le furi pe acelea, dar să furi roţile de la maşină. Eu cred că acest furt este doar o acoperire pentru altceva”, a mai declarat Viorel Lazăr. Acesta spune că cine a intrat în firmă ştia exact ce face. „Nişte simpli hoţi nu ar fi spart o firmă în care putea exista un paznic, putea exista un sistem de supraveghere. Este clar că ştiau faptul că birourile nu mai au energie electrică, după ce Enel ne-a tăiat curentul pentru neplată”, a mai punctat Lazăr. „Ori, poate cine ştie?, hoţii vor să îmi facă un bine şi au furat facturi ale firmei pe care să le plătească ei”, a făcut haz de necaz omul de afaceri.

În cercetare

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad a demarat cercetări în acest caz, chiar dacă probele adunate sunt puţine, iar şansele ca hoţii să fie prinşi sunt şi mai puţine. „Persoane necunoscute au pătruns prin efracție și au sustras diferite bunuri în valoare de aproximativ 20.000 de lei din incinta unei societăți comerciale de pe raza municipiului. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat în vederea identificării autorilor și tragerea acestora la răspundere penală”, ne-a declarat Claudia Iuga, purtătorul de cuvânt al IPJ.