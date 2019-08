Jandarmii arădeni au reîntregit o familie din Timișoara

,,VĂ MULȚUMESC DIN SUFLET!"Sunt cuvintele unui tată ce și-a regăsit fetița de doar 14 ani.Ieri după-amiază ne-am confruntat cu o situație, să spunem, mai altfel decât cele cu care suntem obișnuiți. Un timișorean ne-a sunat pe SNUAU 112 și ne-a cerut disperat ajutorul să-i găsim fiica de doar 14 ani. Ce s-a întâmplat: fetița călatorea cu un mijloc de transport în comun, pe itinerariul Marghita – Timișoara (și-a petrecut vacanța la bunici). În Arad, într-o stație unde autocarul staționa mai multe minute, a coborât să meargă la o toaletă.Surpriză! Când a revenit la locul unde trebuia să fie parcat, autocarul nu mai era!Și de aici povestea noastră: echipajul de jandarmerie aflat în serviciu, s-a deplasat în stația de autobuze indicată și în scurt timp fetița a fost identificată. Am luat legătura cu părinții și i-am asigurat că fata va fi în siguranță până la sosirea acestora la Arad. (am convenit să ne întâlnim la ieșire din municipiu).Fericirea familiei, atunci când s-au revăzut, ne-a impresionat și pe noi, chiar dacă nu arătăm acest lucru și suntem mândri că am reușit să îndeplinim această misiune mai deosebită.

