Jim Carrey donează muzeului Smithsonian o caricatură a lui Trump. Actorul “a renăscut” ca pictor

A oferit, în cursul săptămânii trecute, Muzeului Smithsonian, cu titlul de donaţie, una dintre operele sale: o caricatură înfăţişându-l pe preşedintele Americii, Donald Trump, într-o ipostază deloc fericită.

Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG , I know it’s early but I’d like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It’s called, ‘You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?’ pic.twitter.com/LrCmlXXpv7



“Opera” poartă titlul “You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?” (n.r.-Tu strigi. Eu strig. Ne vom opri vreodată din strigat?) şi a reuşit să provoace reacţii controversate în rândul internauţilor.

Jim Carrey a mai realizat o serie întreagă de picturi reprezentându-l pe Trump, toate având un puternic mesaj politic.

Did anyone watch 60 minutes last night? Hell of a piece about a poor kid from Greece named Giannis Antetokounmpo who’s making it big in the NBA. America still has some magic. Pity you have to wade through so much cultural sewage to find it. ;^} pic.twitter.com/H4BTPcw8bu

If you liked my last cartoon you may also enjoy…

“THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS“ pic.twitter.com/slBG7j1s8d

— Jim Carrey (@JimCarrey) 19 martie 2018