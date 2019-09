“Jocuri” cu nervii şoferilor în Arad

Lucrări fără cap, lucrări negândite, reparaţii făcute sub trafic, asfaltări şi cozi de kilometri, cu toate acestea s-au confruntat şoferii care au circulat luni şi marţi spre şi dinspre sensul giratoriu aflat la ieşirea din municipiu spre Nădlac, acel sens giratoriu folosit pentru urcarea/coborârea de la autostradă. Nebunia din traficul arădean a început luni, atunci când coada de la ieşirea din Arad spre Nădlac se întindea de la sensul giratoriu respectiv şi până la pasajul de la CET. Practic, kilometri întregi de autovehicule şi şoferi care au parcurs o distanţă scurtă, foarte scurtă, în câteva ore.

„Luni, 2 septembrie, în jurul orei 14:00, circulam pe centura Aradului dinspre Grădişte spre Nădlac într-un ambuteiaj cum rar am mai întâlnit pe acest drum. Am presupus că e un accident destul de grav în faţă, se circula bară la bară pe 38 de grade Celsius, am făcut două ore din Grădişte până la urcarea pe autostradă de după Brico Store. Mă aşteptam la ce e mai rău, dar la aşa ceva nu: când am ajuns aproape de sensul giratoriu de la Brico Store, pe celălalt sens de mers un băiat cu un târnăcop în mână spărgea drumul cu greu. Câţiva oameni cu mătura în mână stăteau la poveşti şi mai măturau 50 de centimetri, iar mai povesteau un pic, că, totuşi, era cald. 38 grade la ora 14:00-15:00. Alţi doi băieţi cu pancarte roşii/verzi se jucau de-a dirijatul circulaţiei”, ne spune un cititor al ziarului nostru. Aceleaşi cozi se puteau întâlni şi pe centura în regim de autostradă a municipiului, cea care se termină exact la sensul giratoriu menţionat mai sus.

Şi marţi

Însă calvarul a continuat şi marţi. Lucrările de reparaţii au blocat din nou circulaţia. Din nou, cei care au avut de suferit au fost şoferii care au circulat pe centura clasică a Aradului, varianta DN 7, dar şi cei care au ales să meargă pe centura în regim de autostradă. Şi marţi după amiază traficul a fost, pe alocuri, blocat în totalitate. Când nu au stat pe loc, maşinile au înaintat greu, parcurgând distanţe de câţiva kilometri în mai bine de o oră. Mai grav este faptul că nimeni nu a anunţat efectuarea acestor lucrări. Şi nici nu au fost presemnalizate, pentru ca şoferii să poată alege variante de ocolire a şantierelor. Singura veste bună se referă la faptul că lucrările ar urma să se încheie în curând, iar nervii şoferilor nu vor mai fi puşi la încercare.