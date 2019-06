Jucătorii noi la UTA au venit să facă performanță

Aceștia au vorbit, în corpore, despre faptul că au venit la Arad cu gândul să o ducă pe UTA acolo unde îi este locul, adică în prima divizie.

Ce au spus jucătorii

Primul prezentat a fost Florin Iacob, portarul sosit de la Metaloglobus, unde l-a avut antrenor chiar pe Laszlo Balint.

„Mă bucur că am ajuns la UTA, o echipă cu istorie și tradiție în spate, Campioana Proviniciei. Sperăm să facem treabă cât de bine putem, să ridicăm UTA unde îi era locul și în trecut. Sunt obișnuit cu presiunea suporterilor, chiar îmi place”.

Un alt jucător care a lucrat cu Balint, la Metaloglobus,este Marius Tomozei. Acesta a declarat: „Îmi doream să ajung la UTA, te simți fotbalist când joci aici”.

Următorii doi vin de la Sportul Snagov.

„Sper să mă pregătesc foarte bine, de aceea am venit aici. UTA e un club cu tradiție, suporteri frumoși și se dorește performanță” – a declarat Bogdan Stancu. La rândul său, puternicul fundaș central Florin Ilie a spus: „Mă bucur că am ajuns să semnez cu UTA, o echipă importantă, cu suporteri minunați, acesta a fost și principalul factor pentru care am venit, e cel mai important la o echipă. Suporterii te împing din spate, sper să-i avem alături de noi și să facem rezultate bune”.

La final a vorbit golgeterul ligii secunde, Valentin Buhăcianu: „Sunt în fața unei noi experiențe, mă bucur că am fost dorit la UTA și sper să facem lucruri bune. La 26 de ani, pot să mă consider un fotbalist matur. Îmi doresc să ajut echipa cu tot ce am mai bun”.