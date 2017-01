Judecătoarea Coţofană, suspendată din funcţie

A fost exclusă acum trei luni din magistratură, dar acum s-a decis… suspendarea ei din funcţie. Sistemul de justiţie din România ne mai serveşte o „porţie” de aberaţii. De această dată, în prim-plan se află Lavinia-Nicoleta Coţofană, judecător în cadrul Judecătoriei Arad. În data de 31 octombrie 2016 Coţofană a fost exclusă din magistratură pentru abateri disciplinare dintre cele mai grave în materie de justiţie, respectiv nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, precum şi a altor informaţii de aceeaşi natură de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia celor de interes public, în condiţiile legii, şi exercitarea funcţiei cu rea-credinţă. Asta se întâmpla, după cum am precizat deja, în urmă cu trei luni. Acum, în 3 ianuarie 2017, în prima şedinţă din acest an, Consiliul Superior al Magistraturii a decis să… o suspende pe Coţofană din funcţie. Chiar dacă a fost exclusă încă din octombrie, judecătoarea din Arad a continuat să profeseze. Şi asta pentru că are dreptul să conteste decizia de excludere din magistratură, lucru care s-a şi întâmplat. Într-un final, cei din CSM „s-au trezit” şi şi-au adus aminte că o judecătoare care a fost exclusă continuă să profeseze. Aşa că au decis să o şi suspende până în momentul în care va fi judecat recursul declarat de Coţofană împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători în materie disciplinară, hotărâre care se referă chiar la excluderea din magistratură a judecătoarei din Arad. „Conform art. 651 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în cazul în care, împotriva hotărârii de eliberare din funcţie a unui magistrat se exercită calea de atac a recursului, acesta va fi suspendat din funcţie până la soluţionarea irevocabilă a cauzei de către instanţa competentă, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, spun reprezentanţii CSM. Lavinia-Nicoleta Coţofană mai are o şansă să revină la prezidiul Judecătoriei Arad: ICCJ să îi admită recursul şi să anuleze hotărârea de excludere din magistratură emisă de CSM. Ce va fi, vom vedea.