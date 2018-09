Judecători delegați la Tribunalul Arad

Recentele pensionări ale câtorva judecători din cadrul Tribunalul Arad au lăsat posturile vacante, însă acestea au fost ocupate repede. În cadrul unei conferințe de presă susținută la Tribunalul Arad, conducerea instituției a anunțat că pe posturile devenite vacante au fost delegați judecători de la Judecătorie. Aceștia și-au dat acordul pentru delegarea lor la Tribunalul Arad pe posturile rămase vacante. De asemenea, la Judecătoriile Chișineu Criș și Ineu, ca urmare a examenului de admitere în magistratură a celor care dețin cinci ani vechime „în domeniu”, există doi noi judecători definitivi. „După cum știți – ca urmare a pensionărilor – au fost vacantate câteva locuri la Tribunalul Arad, iar pe locurile devenite vacante s-a formulat solicitare de delegare. Și-au exprimat acordul să fie delegați trei colegi de la Judecătorie: domnul Branc Cosmin, domnul Arbonie Radu și domnul Botezatu-Zlatan Honoriu-Adrian, care își vor începe activitatea de la 1 octombrie. Urmare a examenului de admitere în magistratură a celor cu cinci ani vechime, la Judecătoria Chișineu Criș și la Judecătoria Ineu au venit doi colegi noi ca și judecători definitivi, astfel că în prezent, în județul Arad, la toate cele patru instanțe deficitul schemei de personal este doar de câte un singur judecător. Până în prezent aveam un deficit și până la doi judecători”, a explicat vicepreședintele Tribunalului Arad, Flavius Bradin.

Îmbunătățiri

În cadrul aceleiași conferințe de presă, conducerea Tribunalului Arad a precizat că modulul de comunicare electronică a dosarelor a fost îmbunătățit, iar de acum înainte cei care intră în categoria „utilizatorilor fideli”, precum avocați și judecători, vor putea accesa dosarele fără a mai introduce parole separate pentru fiecare dosar. „Cu sprijinul IT-iștilor noștri am mai dezvoltat puțin modulul de comunicare electronică a dosarelor. Astfel, până în prezent, accesul la dosar se făcea la fel ca și accesul la internet banking, pe baza de mail și pe bază de parolă trimisă prin sms pe telefonul mobil. Întrucât există o categorie de utilizatori care sunt utilizatori fideli, și mă refer la avocați care au multe litigii pe rol, am introdus datele lor de contact în aplicația informatică și astfel în prezent ei pot să aibă acces la toate dosarele pe care le au pe rol și nu mai trebuie să se logheze separat pe fiecare dosar, separat pe fiecare document. De asemenea, am dezvoltat astfel aplicația ca introducând datele de contact ale judecătorilor aceștia să poată să intre de acasă, să vadă întreg dosarul fără să mai fie nevoie de parolă individuală pentru fiecare dosar și pe fiecare logare.

Cred că avem toate condițiile ca să ne desfășurăm activitatea în condiții optime, să realizăm un act de justiție de calitate. Încărcătura de dosare și complexitatea pe judecător la nivelul Tribunalului Arad nu este una sufocantă, este una care se înscrie, apreciem noi, în limitele normalității, astfel că ne vom canaliza eforturile către creșterea sub aspect calitativ, calitatea redactărilor, către soluționarea cu celeritate a dosarelor”, a mai precizat vicepreședintele Tribunalului Arad.

Având în vedere faptul că în această vară a fost inaugurată mansarda Tribunalului Arad, unde au fost amenajate birouri de lucru, cu această ocazie fiind montat și un lift, persoanele cu dizabilități trebuie să știe că în momentul în care vin la Tribunalul Arad pot să utilizeze liftul, iar pentru accesul la parterul instituției există un scaun cu șenile care asigură urcarea scărilor.