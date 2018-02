Judecătorul Lăzărescu, delegat la Tribunalul Caraș-Severin

Delegarea judecătorului Lăzărescu este valabilă începând cu 15 februarie și, se pare, a avut loc după ce Tribunalul Caraș-Severin a făcut o solicitare în acest sens. Instituția a explicat că este vorba despre o criză în ceea ce privește numărul de judecători, minusul fiind pe Secția Penală. Potrivit portal.just.ro, Secția Penală a Tribunalului Caraș-Severin funcționează doar cu doi judecători, în timp ce secțiile I și II Civilă funcționează cu câte șapte judecători.

Curtea de Apel Timișoara a dat undă verde delegării judecătorului Caius Lăzărescu pentru 6 luni la Tribunalul Caraș-Severin. Reprezentanții Tribunalului Arad au spus – în ceea ce privește plecarea magistratului Lăzărescu la instanța din Caraș-Severin – că „a fost dispusă cu acordul tuturor părților”, precizând că au mai fost asemenea delegări de la Tribunalul Arad la instanțele din județ, acolo unde a fost nevoie de personal.

Judecătorul a intrat în atenția presei locale și naționale după ce, în urmă cu doi ani, în timp ce se afla sub influența alcoolului, s-a urcat la volan și a lovit mai multe mașini parcate pe o stradă din municipiu, a doua zi „repetând” isprava, dar și pentru că a judecat cererea de înlocuire a arestului preventiv cu cea a măsurii arestului la domiciliu în ceea ce îl privește pe medicul Delia Podea, magistratul fiind, la un moment dat, internat la Secția de Psihiatrie condusă de… dr. Podea.

Reamintim cititorilor că, în luna februarie 2016, judecătorul a provocat un incident rutier lovind mai multe maşini parcate pe strada General Traian Moşoiu, sub influenţa băuturilor alcoolice fiind. Poliţiştii rutieri sosiţi atunci la locul incidentului au stabilit că magistratul avea 0,54 mg/l alcool în aerul pur expirat în urma testării cu aparatul etilotest. Şi au mai descoperit ceva: că autoturismul condus de judecător nu avea încheiată poliţa RCA.

Aşa că poliţiştii i-au reţinut numerele de înmatriculare ale maşinii. A doua zi, însă, judecătorul s-a urcat la volanul maşinii, chiar dacă aceasta nu mai avea numerele de înmatriculare şi a mai produs un incident rutier, deşi fapta de a conduce un autoturism care nu are numere de înmatriculare constituie infracţiune. Apoi a ieșit la iveală faptul că magistratul a judecat cererea de înlocuire a arestului preventiv cu cel al arestului la domiciliu în dosarul Deliei Podea – şeful secţiei psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean Arad. Inspecţia Judiciară a fost de părere că judecătorul arădean trebuia să formuleze cerere de abţinere, deoarece judecătorul a fost internat pe secţia condusă de medicul psihiatru Podea după ce, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, în două zile consecutive, a fost implicat în cele două incidente rutiere.

Acţiunea disciplinară a Inspecţiei Judiciare a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii. Cu majoritate, CSM „a respins acţiunea disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Lăzărescu Caius Valerian – judecător în cadrul Tribunalului Arad, ca neîntemeiată”.

