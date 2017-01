Judecătorul Lăzărescu nu va mai putea şofa

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a trimis o adresă către Poliţia Rutieră Arad în care a solicitat suspendarea permisului de conducere a judecătorului Caius Lăzărescu din cadrul Tribunalului Arad. Poliţia Rutieră Arad s-a conformat şi l-a înştiinţat pe magistrat că trebuie să se prezinte la sediul instituţiei din strada Andrei Şaguna pentru a preda actul. Judecătorul s-a conformat, într-un final. Suspendarea permisului vine după ce magistratul a provocat, în luna februarie 2016, un incident rutier lovind mai multe maşini parcate pe strada General Traian Moşoiu, sub influenţa băuturilor alcoolice fiind. Poliţiştii rutieri sosiţi atunci la locul incidentului au stabilit că judecătorul avea 0,54 mg/l alcool în aerul pur expirat în urma testării cu aparatul etilotest. Şi au mai descoperit ceva: că autoturismul condus de magistrat nu avea încheiată poliţa RCA. Aşa că poliţiştii i-au reţinut numerele de înmatriculare ale maşinii. A doua zi judecătorul s-a urcat la volanul maşinii, chiar dacă aceasta nu mai avea numerele de înmatriculare şi a mai produs un incident rutier, deşi fapta de a conduce un autoturism care nu are numere de înmatriculare constituie infracţiune. Acum s-a decis suspendarea permisului de conducere deţinut de magistrat. Incidentul rutier este sub lupa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara care a decis în 6 decembrie 2016 redeschiderea urmăririi penale pe numele judecătorului Caius Lăzărescu, după ce iniţial dosarul în care se făceau cercetări cu privire la fapta a fost clasat. Suspendarea permisului vine ca urmare a redeschiderii urmăririi penale.