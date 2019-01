Judeţul Arad, înecat în gunoaie

Masterplanul de colectare a deşeurilor merge „împiedicat” şi în celelalte zone ale judeţului. După ce Retim a avut nevoie de câteva luni de zile pentru a ajunge pe linia de plutire în zona 1, în care este prins şi municipiul Arad, situaţia pare să fie identică şi în celelalte patru zone ale judeţului. Zonele 2 şi 5 au fost câştigate de Grup Salubritate Urbană SRL, în timp ce zonele 3 şi 4 au revenit, în urma licitaţiilor, societăţii Activ Salubritate SA, ambele din Bucureşti. Mai mult, cei de la Activ Salubritate au câştigat inclusiv operarea staţiei de transfer, sortare şi compostare de la Mocrea. Contractele au fost semnate încă din vară, după cum anunţau reprezentanţii ADI Deşeuri, iar firmele au intrat în perioada de mobilizare, perioadă în care trebuiau să se pregătească de colectarea deşeurilor din judeţul Arad. Numai că în acea perioadă pare că nu s-a întâmplat mai nimic. Iar acum arădenii din două dintre cele patru zone stau cu gunoaiele în casă pentru că nu le ridică nimeni.

Pentru a ne face o idee despre cum decurg lucrurile pe teren, am luat legătura cu mai mulţi primari din zonele vizate. Un lucru a ieşit în evidenţă peste tot: nici cei de la Grup Salubritate Urbană (GSU) şi nici cei de la Activ Salubritate nu au încheiat contractele cu oamenii. Asta este valabil peste tot, în toate cele patru zone.

„Am ajuns să ne ia frisoanele când auzim de gunoi. Am vorbit cu reprezentanţii GSU şi le-am spus că îi voi ajuta. Am vrut să trimit un reprezentant al primăriei prin comună, împreună cu reprezentantul lor, pentru a încheia contractele cu cetăţenii. Asta a fost înainte de sărbători. După sărbători, am primit o adresă cu graficul de colectare. Doar că în zilele în care trebuiau să vină în Şimand nu au ajuns să ridice gunoiul. Am sunat din nou la reprezentantul lor, dar nu mi s-a mai răspuns la telefon. Am primit zeci de telefoane de la cetăţeni. Ulterior, am aflat că GSU a cerut utilaje în chirie de la fosta firmă de salubrizare care a operat în Şimand, doar că aceasta a refuzat să închirieze. Cei de la GSU nu au în zonă niciun utilaj, e strigător la cer. Nu ştiu ce să le mai spun oamenilor”, s-a plâns Florin Dema, primarul din Şimand, comună aflată în zona 2.

Situaţia nu este diferită nici pe Valea Mureşului, în zona 5. Primarul din Vărădia de Mureş, Crina Miculiţ, ne-a spus că „au fost încheiate câteva contracte, dar nu toate. Joi şi vineri, cei de la GSU trebuiau să vină să ridice gunoiul. Nu au făcut-o. În schimb, au venit reprezentanţii ADI Deşeuri, iar împreună cu aceştia am făcut o notă de constatare că nu s-a intervenit în Vărădia de Mureş. Din câte am înţeles, firma nu are utilaje suficiente. Problema este una gravă. Bine, măcar, că este iarnă, nu vară, şi deşeurile nu se împut”.

Şi alte plângeri

Aceleaşi plângeri le-am auzit şi de la Gheorghe Burdan, primarul oraşului Chişineu-Criş.

„Noi nu am avut nicio problemă cu fosta firmă de salubrizare. Actuala societate nu a făcut niciun contract cu cetăţenii. Au doar o maşină un pic mai mare decât o roabă cu care se chinuie să ridice gunoaiele. Nu ştiu în ce bază le ridică, dacă nu există contracte cu cetăţenii. Au zis că trimit utilaje, dar nu au trimis nimic. Noi am monitorizat zilnic activitatea şi trimitem rapoarte zilnice la ADI Deşeuri. Oamenii trebuie să ştie că primăria nu are nicio legătură cu această firmă, licitaţia fiind organizată de ADI Deşeuri”, a spus Burdan.

Situaţia este asemănătoare şi în comuna Socodor, numai că aici a existat, oarecum, un plan de rezervă.

„Contractele nu au fost semnate, dar ni s-a promis că vor fi făcute în cel mai scurt timp. Firma GSU nu a intervenit, dar noi am avut un plan B, să zic aşa. Până acum, în cadrul unui proiect pe fonduri europene, am avut un serviciu de salubrizare pentru comunele Socodor, Pilu şi Grăniceri. Drept urmare, am colectat gunoaiele cu autospeciala noastră, cumpărată pe fonduri europene. Totul, pe cheltuiala GSU. Aşa am stabilit cu ei. Din fericire, nu suntem sufocaţi de gunoaie, dar firma de salubrizare nici nu a intervenit”, ne-a declarat Ioan Jura, primarul din Socodor.

Nici la Ususău nu e mai bine. Primarul de aici, Florin Ţole, ne-a spus că, potrivit graficului de colectare, firma de salubrizare trebuia să ridice deşeurile din Ususău în zilele de marţi şi miercuri. Dar acest lucru nu s-a întâmplat.

„Am decis să strângem gunoaiele cu utilajele noastre şi să le ducem la deponeu. Mi-au tot promis că vor aduce utilaje, dar văd că încă nu se întâmplă nimic”, a spus Ţole.

Şi este greu să se întâmple ceva dacă ne luăm după sursele noastre. Acestea ne spun că singurele utilaje de care dispune GSU în cele două zone în care acţionează sunt cele două primite de la Consiliul Judeţean Arad. Iar acestea ar trebui folosite strict la colectarea deşeurilor reciclabile, nu la deşeurile menajere. Lucru care, desigur, nu se întâmplă, autospecialele fiind folosite la colectarea tuturor tipurilor de gunoaie.

Mai bine în celelalte zone

Dacă vorbim despre zonele 3 şi 4, cele câştigate de Activ Salubritate SA, se pare că aici problemele nu sunt chiar aşa de mari. Potrivit primarului din Ineu, Călin Abrudan, deşeurile sunt colectate la timp. Singura problemă este cea a contractelor.

„Nu am avut deloc probleme cu colectarea efectivă a deşeurilor. Firma a trimis utilaje, gunoiul a fost adunat. Însă nu au fost încheiate contracte cu cetăţenii. Reprezentanţii societăţii de salubritate au spus că vor începe campania de încheiere a contractelor de luna viitoare”, ne-a spus Abrudan.

Cine sunt firmele?

Potrivit datelor de la Oficiul Comerţului, ambele firme care au câştigat contractele de salubritate pe zonele 2, 3, 4 şi 5 sunt unele cu probleme. Dacă luăm SC Grup Salubritate Urbană SRL, datele arată că această societate a încheiat anul 2017 cu o cifră de afaceri de 3,8 milioane de lei şi datorii de 12,7 milioane de lei. Numărul angajaţilor pe care firma l-a avut a fost de 47. În schimb, cealaltă firmă, Activ Salubritate SA, are, în ultimii patru ani, 0 (zero) lei cifră de afaceri şi datorii de 664 de mii de lei. În plus, de când a fost înfiinţată (anul 2005) şi până în prezent, firma a avut un angajat sau niciunul. De exemplu, în anul 2016 nu a avut niciun angajat, iar în 2017 a avut un angajat. Cu toate acestea, a reuşit să câştige licitaţia pentru colectarea deşeurilor în două zone ale judeţului Arad.

Am încercat să stăm de vorbă şi cu reprezentanţii celor două firme, pentru a afla care este strategia lor în ceea ce priveşte contractele pe care le-a prins în Arad, dar nu am reuşit acest lucru. La numerele de telefon publicate pe internet nu răspunde nimeni sau, mai rău, unele dintre numere nici măcar nu sunt ale reprezentanţilor societăţilor respective.