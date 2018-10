Judeţul Arad, un mare şantier în 2019

Până acum au scris proiecte, au depus cereri de finanţare, au completat documentaţii, iar de acum intră „în pită”. Asta am putea spune despre cei de la Consiliul Judeţean Arad, care anunţă că, începând cu primăvara anului 2019, vor demara o mulţime de lucrări pe drumurile judeţene. „Strategia pe care am prezentat-o în urmă cu doi ani de zile devine realitate. Ne-am asumat modernizarea a 300 de kilometri de drumuri judeţene pe parcursul a patru ani de zile şi ne vom ţine de cuvânt. Spun asta pentru că, în 2016 şi 2017, am prezentat strategia şi am identificat sursele de finanţare, iar acum avem sumele necesare pentru lucrări”, a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean. Acesta spune că fondurile europene sunt cea mai importantă sursă de finanţare pentru drumurile judeţene, la care se adaugă fondurile guvernamentale, prin PNDL, şi fondurile proprii ale CJA.

Cei de la CJA au împărţit modernizarea drumurilor judeţene pe mai multe coridoare, în funcţie de apropierea lor faţă de oraşele din judeţ. Aşadar, pe coridorul rutier Sântana-Pâncota-Ineu-Sebiş au fost deja modernizate sau vor fi în anul 2019 drumurile Arad-Şiria-Pâncota-Buteni (valoare estimată de 124 de milioane de lei), Sântana-Caporal Alexa-Pâncota (finalizat, 2,5 milioane de lei), Sintea Mare-Şepreuş (contract semnat, valoare 12 milioane de lei), Gurahonţ-Dieci-Buteni (34 de milioane de lei), Bârsa-Moneasa-limită de judeţ Bihor (71 de milioane de lei), Nădab-Seleuş (contract semnat, 19 milioane de lei), Sântana-Sintea Mică (13 milioane de lei), Sânmartin-Şimand-Olari-Caporal Alexa (42 de milioane de lei), Gurahonţ gară (1,5 milioane de lei), Pâncota-Seleuş (7 milioane de lei), Târnova-Tauţ (16 milioane de lei) şi Mişca-Apateu-Berechiu (32 de milioane de lei). În total, vorbim despre lucrări pe 155 de kilometri de drumuri judeţene, cu o valoare estimată la 400 de milioane de lei, mare parte fonduri europene nerambursabile şi fonduri guvernamentale.

Celelalte zone

Pe coridorul rutier Nădlac-Pecica-Curtici-Chişineu Criş a fost finalizat deja drumul Nădlac-Peregu Mare (5 milioane de lei). La anul se va lucra pe Pecica-Turnu (18 milioane de lei), Dorobanţi-Macea (3 milioane de lei), Curtici-Macea Sânmartin (13 milioane de lei), centura Curticiului (23 de milioane de lei), Sânmartin-Socodor (19 milioane de lei), Socodor-Nădab (10 milioane de lei), Grăniceri-Pilu (15 milioane de lei) şi Şofronea-Zimand Cuz (9 milioane de lei). În total, pe acest coridor vor fi modernizaţi 63 de kilometri de drumuri judeţene, cu o valoare totală de 117 milioane de lei, cea mai mare parte a banilor venind de la Uniunea Europeană.

O altă zonă în care se va investi este zona de limită cu judeţul Timiş. Aici, în 2019, va începe lucrul pe drumurile Sânpetru German-limită de judeţ Timiş (16 milioane de lei), Neudorf-limită de judeţ Timiş (6 milioane de lei), Lipova-Şiştarovăţ-Cuveşdia (47 de milioane de lei) şi Zăbalţ-limită de judeţ Timiş (4 milioane de lei). Aceste drumuri totalizează 44 de kilometri.

Şi centura

Un capitol separat în strategia Consiliului Judeţean o reprezintă centura de est a municipiului, cea care va închide inelul de centură al Aradului. Lucrarea este estimată la 212 milioane de lei, cea mai mare investiţie realizată în judeţul Arad în infrastructura rutieră. Centura se va continua prin fostul Combinat Chimic din Vladimirescu, lucrare clasificată separat, acest drum urmând să coste 6 milioane de lei. Centura va fi realizată din fonduri europene, iar acest drum din fondurile proprii ale CJA.

Un total

Dacă facem un calcul simplu, în 2019 vor intra în modernizare 277 de kilometri de drumuri judeţene, lucrările urmând să coste peste 800 de milioane de lei. Marea majoritate a banilor, 560 de milioane, va fi alocată de Uniunea Europeană, 130 de milioane de lei vin din bugetul propriu al Consiliului Judeţean, iar 113 milioane de lei de la Guvernul României, prin PNDL.

Va fi greu

Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele CJA, a declarat că anul 2019 va fi unul greu pe drumurile judeţene din Arad. „Ştim că va fi creat un disconfort, dar modernizarea şoselelor este o necesitate. În doi ani de zile, un sfert dintre drumurile judeţene din Arad vor fi noi, corecte pentru şoferii care circulă pe ele”, a precizat vicele de la Consiliul Judeţean.