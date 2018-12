Judeţul, la ceas de bilanţ

Sfârşitul anului 2018 este foarte aproape. Conducerea Consiliului Judeţean Arad a ţinut să organizeze o conferinţă de presă în care să prezinte activitatea instituţiei în anul care stă să se încheie. „Anul 2018 a fost unul al proiectelor europene. Este pentru prima dată în istoria Consiliului Judeţean când sunt depuse atât de multe proiecte”, a spus Iustin Cionca, preşedintele CJA, în deschiderea conferinţei. Acesta a mai menţionat faptul că, în acest an, cele mai mari piedici întâlnite de instituţia pe care o conduce au fost chiar luptele „purtate” cu instituţiile statului.

„Pe lângă faptul că am primit bani mult mai puţini de la bugetul de stat, o altă piedică mare a fost legea achiziţiilor publice. Chiar dacă a fost modificată, pe noi nu ne-a ajutat deloc acea modificare. Să vă gândiţi doar la faptul că sunt licitaţii pe care le trimitem la evaluare pentru a treia oară, primele două ori fiind blocate de ANAP, instituţia care verifică toate licitaţiile din ţară. Iar blocajele au venit pe motive puerile, fără sens”, a ţinut să precizeze Cionca. Acesta a mai anunţat şi faptul că „şi anul acesta vom rămâne cu bani în excedent pentru că am câştigat proiecte europene pe retrospectivă, iar fondurile cheltuite cu acele lucrări s-au întors în conturile noastre, dinspre Uniunea Europeană. Sperăm ca Guvernul să nu ne pedepsească din nou şi la anul şi să nu ne dea cotele din TVA şi din impozitul pe profit. Nu este logic ca Guvernul să îi pedepsească pe cei care muncesc”, este de părere preşedintele CJA.

Acesta a ţinut să facă şi o retrospectivă a investiţiilor în sănătate accesate în acest an: „am reuşit să punem la punct proiecte pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din Arad. În 2018 a fost finalizat spitalul TBC, am semnat contracte pe PNDL pentru două spitale noi, respectiv Oncologie şi Psihiatrie Căpâlnaş, un proiect pe CNI pentru un Matern nou. În plus, avem o serie de proiecte europene pentru modernizarea şi dotarea Spitalului Judeţean”.

Claudia Boghicevici

Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, a vorbit despre aria ei de activitate în 2018. „Obiectivul nostru a fost acela de a găsi alternative de finanţare, ţinând cont de disponibilitatea fondurilor proprii. La Aeroportul Arad am încercat să dezvoltăm şi zona cargo, o nişă care se poate dezvolta foarte mult. Anul acesta, de pe aeroport au fost transportate 43 de tone de marfă. Odată cu preluarea mandatului, mi-am propus realizarea de schimbări majore şi la Biblioteca Judeţeană şi la Muzeu. Şi cred că am reuşit. În prezent, se efectuează lucrări de reabilitare la Bibliotecă, dar mi-am propus şi eficientizarea activităţii filialelor din cartiere. Lucrări de reabilitare se fac şi la Muzeu, iar aici au fost alocate, în acest an, fonduri pentru restaurarea tripticului Înmormântarea lui Hristos, care va putea fi admirat în curând. Un alt capitol pentru care m-am zbătut a fost Ghiorocul, litoralul arădenilor. Iar eu cred că investiţiile au dat roade, ţinând cont de faptul că, în acest an, peste 50.000 de oameni au ajuns pe plaja de acolo”, a explicat Boghicevici.

Sergiu Bîlcea

La rândul său, Sergiu Bîlcea, celălalt vicepreşedinte al CJA, a vorbit despre investiţiile în infrastructura rutieră. „Consiliul Judeţean Arad a pus bazele unui proiect fără precedent de modernizare a infrastructurii. 2018 a fost anul finanţărilor şi al semnărilor de contracte şi, mai ales, anul finanţărilor din fonduri europene. Consider că etapa cea mai importantă pentru administraţia judeţeană este obţinerea finanţărilor care ne permite, ulterior, să proiectăm investiţiile şi să selectăm constructori pentru lucrările propriu zise. Anul acesta am pus temelia unor lucrări importante, în anii următori vom utiliza aproximativ 120 de milioane de euro, fonduri europene, pentru o serie de investiţii. Cele mai importante sunt drumul Arad – Şiria – Buteni, centura de sud-est a Aradului, între Aradul Nou şi Vladimirescu, investiţie care prevede inclusiv un pod peste Mureş şi un pasaj peste calea ferată şi proiectul transfrontalier, prin care vom moderniza reţeaua de drumuri care leagă Curtici, Nădlac, Pecica şi Chişineu Criş. Următorii ani vom avea deschise şantiere în mai toate zonele judeţului, va trebui să gestionăm această problemă, vom crea un disconfort cetăţenilor, dar sunt convins că rezultatele vor fi pe măsură. Anii 2019 şi 2020 vor fi anii lucrărilor, anul în care implementăm majoritatea proiectelor pe care le-am gândit pentru a ne apropia de obiectivul cunoscut al mandatului: reabilitarea a 300 de kilometri de drumuri judeţene”, a declarat Bîlcea.