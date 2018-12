Judoul arădean, la ceas de sărbătoare

Ultimele amănunte au fost dezvăluite azi, într-o conferință de presă, susținută la Pensiunea „George’s”.

Competiție de anvergură

Dacă sâmbătă va avea loc „Cupa CSM” la judo, dar pentru copii, duminică e ziua cu cea mai mare greutate. Ziua judoului arădean vine „la pachet” cu „Euro Regional – Judo League”, așa că se anunță un adevărat festival pe tatami.

„Sunt două competiții care ne fac cinste, vom avea premii de 5000 de euro, echipa clasată prima urmând să încaseze un cec în valoare de 1000 de euro. Toți sportivii de pe podium vor fi recompensaţi cu premii” – a declarat Silviu Turc.

Invitați din străinătate

„Vom avea sportivi din Ungaria, Croația, Slovenia, Serbia, Austria și Germania. Cu judoka români vom avea ceva probleme, deoarece exact în acest weekend, la București, are loc Liga Campionilor la judo, competiție primită de Capitală în ultima clipă. Și noi am avut invitație să mergem la Moscova, dar am rămas acasă, pentru a organiza acest adevărat festival al judoului arădean. Dacă ne referim la medalii, favoriți sunt sportivii de la CSM, Sofian Popa, Gabriel Calmar şi Andreea Ciopraga, antrenați de Dorin Drimbe” – a spus și Arpad Nagy.