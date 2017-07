Jungla de lângă morminte

În ultimele săptămâni am primit pe adresa redacției Jurnal arădean/Aradon mai multe sesizări legate de faptul că vegetația din Cimitirul Pomenirea a crescut peste măsură.

Am fost pe teren și am observat că arădenii au dreptatea lor, dar nu în totalitate. Pe de-o parte putem spune că cimitirul este curățat de vegetație, mai puțin segmentul cimitirului ce se află lângă biserică, înspre cartierul Alfa, unde buruienile au crescut și peste 1,5 metri. Zecile de arădeni ce au semnalat acest aspect ne spun că le este practic imposibil să ajungă la locurile de veci. De cealaltă parte putem spune totuși că nici aparținătorii mormintelor nu se sinchisesc să rupă buruienile ce cresc chiar lângă acestea.

Vegetație de 1,5 metri

Unul dintre arădenii care ne-au contactat, L. Angelica, ne spune că „iarba ne împiedică să ajungem la morminte. Am mai multe rude ce-și dorm somnul de veci acolo, iar de Sânziene, nici n-am putut să ajung la morminte, din cauza buruienilor. De șapte ani plătesc taxele la termen, chiar nu se ține cont de noi?”. Arădeanul Raul B. ne spune și el același lucru: „nu știu ce fac angajații care sunt plătiți să întrețină cimitirul? Poate este prea cald. Ideea este că, din cauza buruienilor, nu mai putem ajunge la morminte. Îi rugăm să vină și să curețe zona că doar plătim niște taxe, anual, pentru aceste morminte”.

Totul se va rezolva

Am luat legătura cu reprezentanții Gospodăririi Comunale Arad pentru a obține un punct de vedere la problema semnalată. De subliniat ar fi faptul că de câteva săptămâni, la cârma instituției, a sosit un alt director. „Noi nu am primit sesizări de la arădeni cu privire la aceste aspecte. Ultimele sesizări primite erau cele referitoare la bronzul furat de pe morminte din Cimitirul Pomenirea. În orice caz am luat act de sesizările comunicate de arădeni, pe care le-am transmis colegilor mei și totul se va rezolva. Aparținătorii de morminte ar trebui totuși să înțeleagă că pot smulge buruienile crescute chiar lângă mormânt. Mai trebuie luat în calcul că mulți aparținători, chiar dacă au plătit taxele, nu mai au grijă deloc de morminte. Noi vom executa și mici reparații la mormintele care au avut de suferit în urma intemperiilor”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon Ciul Tiberiu, directorul Gospodăririi Comunale Arad.