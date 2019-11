Juniorii de la Pro Volei, învinși de lider

Cu un bilanț de două victorii și o înfrângere, Pro Volei ocupă locul doi în clasament. „Ne-au fost net superiori, practic am înfruntat centrul de juniori, echipă ce în are în componență jucători de lot național. La cum am văzut seria, vom termina pe locul doi, după ei”, ne-a declarat antrenorul Marius Mascovits, care a contat pe următorii jucători: Ciubotariu, Creța, Timotity, Lovas, Mihalescu, Șipoș, Vășar, Cîmpan și Sîrboiu. Altfel, Pro Volei se deplasează sâmbătă, la Brașov, pentru meciul din prima etapă a returului, în seria de vest a ligii secunde a seniorilor.