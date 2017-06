Juniorii de la UTA atacă medalia de bronz

Mâine și sâmbătă, pe terenul Centrului Național al Federației Române de Fotbal de la Buftea se vor disputa finalele mici ale Campionatului Ligii Elitelor 17 și 19. În ambele, sunt implicate echipele UTA-ei.

Primul joc va fi mâine, de la ora 10, elevii lui Bogoșel și Petcuț urmând să da piept cu Ardealul Cluj. Arbitri sunt Adrian Costreie (Buftea) – la centru, Ionuț Neacșu (București) și Marian Istrate (Ilfov) – asistenți. Rezervă: Ana Maria Terteleac – Berceni – Ilfov. Observator FRF: Florin Ungureanu – București. Chiar astăzi, jucătorii de la UTA Under 17 vor face deplasarea, cu avionul, spre Capitală.

UTA Under 19 are un meci ce pare mai simplu, sâmbătă, tot de la ora 10, contra celor de la LPS Satu Mare. Antrenorii Cristi Păcurar și Dan Oprescu au primit întăriri de la Laurențiu Roșu, care i-a „detașat” pentru acest meci pe Costin, Jorza și Stahl.

Se știe și aici brigada de arbitri: Andrei Antonie – la centru, Mihăiță Necula și Mihaela Țepușă – asistenți (toți din București). Rezervă: Andreea Ene – București. Observator FRF: Mugurel Vădan – București.

De asemenea, întreg lotul echipei Under 19 pleacă spre Capitală pe calea aerului, în cursul zilei de mâine.

„Trebuie să ținem cont și de nevoile echipei de juniori, așa că m-am gândit să-i las pe Costin, Jorza și Stahl. Trebuie să spun că am văzut și finala Cupei României Under 19, îmi pare rău că s-a pierdut trofeul cu Viitorul, era al doilea an consecutiv în care s-ar fi câștigat, dar suntem mândri de cum au evoluat băieții, de faptul că au ajuns până în finală” – a declarat Laurențiu Roșu.