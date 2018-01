Jurnal arădean, „moştenire de familie”

Jurnal arădean i-a premiat, ieri, pe primii câştigători din acest an ai concursului „Premiile de fidelitate JA”. Zece dintre abonaţii ziarului nostru au fost cu câte 200 de lei mai… fericiţi după ce au trecut pe la redacţia Jurnal arădean pentru a-şi ridica premiile.

Ce fac cu banii?

Gavrilă Iacob din Zărand va împărţi premiul de fidelitate cu nepotul său în vârstă de 15 ani. Şi Ioan Morar din Apateu e cu gândul la nepoţii săi, dar nu înainte de a scădea din premiu 30 de lei, cât îl costă drumul dus-întors la Arad. Ionel Bugi din localitatea Baia a făcut deja planurile: 10% din premiu îi va investi în hrană pentru câţiva câini comunitari, 10% le va da unor oameni ai străzii, iar restul banilor vor intra în bugetul familiei. Arădeanca Eleonora Bota va investi cei 200 de lei în propria-i sănătate, mai exact în efectuarea unor analize medicale. Maria Mogyorosi din Arad le va da câte mică o atenţie celor trei nepoţi, iar ce rămâne va pune pe lângă pensie, „că şi-aşa e puţină”. Şi arădeanul Gheorghe Bendea îi va face o mică bucurie nepoatei sale de şase ani şi… „să văd ce decide familionul”.

Ioan-Radu Barna din comuna Buteni şi-a propus să-şi cumpere o carte, „să am amintire de când am câştigat primat dată la «Premiile de fidelitate Jurnal arădean»”. Petru Şod din Arad va face dar din dar: „o să cumpăr de toţi banii alimente neperisabile pe care o să le duc la biserică, să fie împărţite unor persoane nevoiaşe. Că mie mi-a dat Dumnezeu a doua oară viaţă: am o operaţie pe cord, am patru bypass-uri…”

De ce citesc JA?

Deşi e abonat la ziar de pe vremea când se numea Flacăra Roşie, Petru Şod a câştigat pentru prima dată la concursul nostru de fidelitate. Şi spune că e foarte mulţumit de Jurnal arădean. Şi Ioan-Radu Barna e tot la primul câştig, după 15 ani de fidelitate neîntreruptă. Ionel Bugi ne citeşte din 1974: „de atunci, doar o lună nu am fost abonat şi tare am simţit lipsa ziarului în luna aia”. Va fi fidel în continuare Jurnalului arădean pentru că „e un ziar foarte bogat în informaţii”.

„Jurnal arădean e foarte bun, citesc toate rubricile” – mărturiseşte Eleonora Bota. Maria Mogyorosi recunoaşte că cel mai fidel cititor din familie e soţul său, dar şi ea îi calcă pe urme. În familia Barna din Buteni – unde abonamentul la ziar s-a „moştenit” din tată-n fiu –, „cititorul numărul 2” este bunica în vârstă de 80 de ani, care citeşte zilnic Jurnal arădean. „Sunt mulţumit de tot ce scrie ziarul” – conchide Gheorghe Bendea.