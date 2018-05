Jurnal arădean, ziar cu folos

Jurnal arădean i-a premiat joi cu câte 200 de lei pe cei mai norocoşi abonaţi din luna mai. Fie că s-au aflat la primul sau al cincilea câştig, Premiile de fidelitate au fost primite cu bucurie de cititori, care au ţinut să-şi exprime opiniile în legătură cu ziarul preferat.

E pentru a cincea sau a şasea oară când câştigă la Premiile de fidelitate şi se simte cu adevărat fericită „pentru că am apreciat dintotdeauna conţinutul cotidianului. Felicit colectivul redacţional, le doresc sănătate, multă putere de muncă şi multă responsabilitate” – spune Elena Ungurean din Vinga. Şi Olguţa Strună din Semlac a câştigat pentru a cincea oară la Fidelitate. Va continua să se aboneze pentru că e mulţumită de Jurnal arădean. „Citim ziarul şi ne place. Oricât de obosită aş fi seara, nu mă culc până nu citesc Jurnal arădean” – mărturiseşte norocoasa abonată.

Responsabilitate

„Înainte, ziarul acesta s-a numit Adevărul. Aşa şi scrieţi: adevărul. Scrieţi frumos şi la obiect, scrieţi articole bune, utile… Tot ce e important găsim în Jurnal arădean” – opinează prof. Elena Zgărdău din Bocsig. Ea ne-a mai povestit că, de obicei, tatăl său figurează, cu numele, pe talonul de participare la concursul nostru de fidelitate, acum fiind pentru prima dată când talonul a fost pus pe numele ei. Şi, iată, a fost cu noroc! Sperăm ca acesta să fie doar începutul unei serii de câştiguri, la fel cum îi dorim şi arădeanului Vasile Neţin care ne-a mărturisit: „Mă bucur că am câştigat şi eu după zeci de ani în care am fost abonat şi am citit acest ziar cu fidelitate.” Aceeaşi urare o adresăm şi cititoarei noastre Elisabeta Rusu, aflată la prima participare şi la primul câştig cu Premiile de fidelitate. Soţului său i se datorează acest lucru, care a decis să-i pună numele pe talonul de concurs după ce el participase de mai multe ori fără să aibă norocul de a câştiga. Ziarul îl citesc împreună, încă de dimineaţă, la un ceai. Pentru că vor să se pună la curent cu toate ştirile şi se declară mulţumiţi că Jurnal arădean le oferă informaţii despre tot ce îi interesează.

Parte din familie

Claudiu-Daniel Şodincă a ridicat premiul de fidelitate în numele tatălui său, despre care ne-a spus că „e un abonat fidel, citeşte cu interes ziarul în fiecare dimineaţă, face şi integramele, a şi câştigat de două ori la «Cuvinte norocoase!». Suntem mulţumiţi de articolele din ziar şi ţin să remarc responsabilitatea de care daţi dovadă în informaţiile pe care le transmiteţi cititorilor, în sensul că acestea sunt fidele realităţii.”

Paulina Juşcă din Ineu a câştigat pentru a doua oară la concursul dedicat abonaţilor şi… „sunt foarte bucuroasă. Citesc cu multă plăcere ziarul, prima dată încep cu sportul, dar fac şi cuvintele încrucişate, că nu sunt foarte grele. Îmi place să fiu informată, să ştiu ce se întâmplă în judeţ.”

Simona Rotariu povesteşte că ziarul, sub diversele sale denumiri, face parte din familie. De-a lungul anilor, a participat cu perseverenţă la concursul Premiile de fidelitate şi, până la urmă, a avut noroc. A mai câştigat de două ori cu Jurnal arădean, dar la concursul de integrame. Ne spune că soţul său citeşte ziarul de dimineaţă, iar ea după ce se întoarce de la serviciu. „Găsim orice informaţie, de la horoscop şi reţete la articole de sănătate sau sport… găsim tot ce ne interesează!” – conchide fidela norocoasă.

Ce fac cu banii

„Nu m-am gândit încă ce fac cu banii, dar fac eu ceva. Îi rezolv” – mărturiseşte Elena Ungurean. Elena Zgărdău consideră că titularul de drept al premiului de fidelitate este tatăl său şi spune că ce 200 de lei vor fi folosiţi probabil la Moneasa, unde tatăl pleacă într-un scurt sejur. Şi Claudiu-Daniel Şodincă îi va da banii tatălui său din aceleaşi raţiuni, dar crede că vor sărbători împreună câştigarea premiului. Elisabeta Rusu se gândeşte să folosească cei 200 de lei „în mod caritabil”. Paulina Juşcă zice că premiul a picat numai bine în preajma zilei de naştere a fiicei sale, aşa că i-l va da cadou. Şi Simona Rotariu va folosi banii în familie, împărţindu-i în mod egal celor doi oameni importanţi din viaţa ei: fiica şi soţul.