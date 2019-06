Jurnal arădean, ziarul care se citeşte cu nesaţ

Jurnal arădean i-a premiat ieri cu câte 200 de lei pe câştigătorii concursului „Premiile de fidelitate” din luna iunie. A fost o întâlnire plăcută, cu ocazia căreia am aflat ce apreciază cititorii noştri la ziar, dar şi subiectele pe care şi-ar dori să le regăsească în paginile Jurnalului.

Multipli câştigători

Curticeanul Ilie Zaharie – câştigător pentru a 11-a oară la „Premiile de fidelitate”! – e încântat de Jurnal arădean: „Ziarul e complex, prezintă toate informaţiile ce ne interesează. Sunt foarte mulţumit. Jurnal arădean e excelent!” – spune super-norocosul abonat. „Ziarul e complet, nu am ce să comentez” – adaugă arădeanul Alfred Bodnar.

Zenobia-Elena Şeran din Arad a mai câştigat o dată luna trecută şi nici acum nu-i vine parcă a crede că a dat norocul din nou peste ea. „M-am bucurat foarte mult când am văzut că am câştigat. La fel şi prietenele mele şi toţi cei care mi-au văzut numele între câştigători” – povesteşte, la rândul ei, Silvia Copil. „Jurnal arădean conţine articole interesante. Pe mine mă interesează în special sportul” – zice arădeanul Constantin Măgulean.

Loredana Rusu l-a reprezentat la festivitatea de premiere pe bunicul ei, Florea Cotoc. „Şi eu şi el citim ziarul şi suntem foarte mulţumiţi. Locuim aproape şi merg în fiecare după masă la el, iau ziarul şi îl citesc cu nesaţ din fir a păr. De asemenea, în fiecare zi accesez aradon şi citesc ştirile online, dar ziarul îmi oferă în plus şi anunţurile de mica sau marea publicitate” – detaliază Loredana Rusu.

„Îmi place Jurnal arădean, e un ziar complex. Îl citesc de la prima până la ultima pagină, apoi mă apus de completat sudoku şi de dezlegat integrame” – spune Ioan Leahu din Sebiş, câştigător pentru a treia oară la concursul nostru de fidelitate.

Ce fac cu banii

Cum vor folosi câştigătorii premiile de fidelitate cu care au fost recompensaţi de Jurnal arădean? „Banii… cred că se duc la juniorul meu” – spune Ilie Zaharie. „Anul trecut, când am câştigat, i-am dat premiul de fidelitate strănepotului meu care avea atunci 6 luni. Acum are un an şi banii o să i-i dau tot lui” – mărturiseşte Alfred Bodnar. Zenobia-Elena Şeran pune banii deoparte, alături de ce-i mai rămâne din pensie, pentru centrala termică pe care trebuie să o schimbe. Constantin Măgulean e foarte hotărât: „De la redacţie am câştigat banii, aici îi dau înapoi. O să fac abonament, un an sunt asigurat cu ziarul.” Dacă Loredana Rusu a venit după premiul bunicului ei, Florea Cotoc, cei 200 de lei vor fi împărţiţi „jumi-juma”; aşa s-au înţeles. Silvia Copil e fericită că va putea folosi premiul pentru a achita aproape integral excursia pe Transfăgărăşan, în care va pleca în curând.