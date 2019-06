Kaiaciştii s-au remarcat la Trofeul Porţile de Fier

Elevii de la Clubul Sportiv Municipal Arad, pregătiți de Alexandru Stoian, au urcat de patru ori pe podium şi au obţinut alte câteva clasări onorabile. Rezultate:

K1 1000 m

Proba K1 Băieţi juniori III, Borza Darius; K4 Băieţi juniori III, Borza D-Marian D-Morcan D-Ciobanu R; K2 Băieţi juniori I, Koromi R-Borza C şi K4 Băieţi juniori I, Koromi R-Borza D-Marian D-Borza C – toţi loc 3; Proba: K2 Băieţi juniori II, Marian D-Borza C; K1 Băieţi juniori I, Borza Casian – loc 6.

K1 500 m

Proba: K2 Băieţi juniori II, Marian D-Borza D; K2 Băieţi juniori I, Koromi R-Borza C – loc 4; K1 Băieţi juniori I, Borza Casian – loc 7.

K1 200 m

Proba: K2 Băieţi juniori II, Borza D-Marian D; K2 Băieţi juniori I, Borza C-Koromi R. – loc 4; K1 Băieţi juniori II, Borza Darius; K1 Băieţi juniori I, Borza Casian – loc 6.