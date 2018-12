Keira Knightley va primi titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic

Artista engleză, care a jucat în mai multe superproducţii cinematografice după rolul din “Bend It Like Beckham”, care i-a adus consacrarea în urmă cu peste 15 ani, a fost inclusă în lista de onoruri publicată în acest an cu ocazia zilei de naştere a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Adeseori considerată o chintesenţă a personajelor britanice feminine, Keira Knightley, în vârstă de 33 de ani, a interpretat femei din diverse secole în mai multe filme dramatice de factură istorică, precum “Pride & Prejudice”, “Anna Karenina” şi “The Imitation Game”.

Cunoscuta actriţă, una dintre protagonistele peliculei “Love Actually”, va fi însoţită joi la Palatul Buckingham de actorul Timothy Bentick, care va primi titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE) pentru servicii deosebite aduse artei dramatice.

Sursa: Agerpres