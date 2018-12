Kendall Jenner, cel mai bine plătit model din lume

Vedeta de 23 de ani din “Keeping Up With the Kardashians” a obţinut venituri de 22,5 de milioane de dolari între iunie 2017 şi iunie 2018, a indicat Forbes.

Această sumă impresionantă a provenit din contracte semnate cu nume mari din industria modei şi cosmeticelor, precum Estee Lauder, Adidas şi Calvin Klein.

Kendall Jenner a depăşit-o în topul cel mai bine plătite modele din lume pe colega sa de podium, Karlie Kloss, clasată pe locul al doilea.

Sursa: Agerpres