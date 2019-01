Kevin Spacey, în faţa instanţei, fiind acuzat că a pipăit un angajat în vârstă de 18 ani

Potrivit DPA, se aşteaptă ca fostul star al serialului “House of Cards”, de două ori câştigător al premiului Oscar, să pledeze nevinovat la acuzaţia de atentat la pudoare. Acuzaţiile vizează un presupus incident dintr-un restaurant din Nantucket în iulie 2016. Anul trecut, la o lună după deschiderea cazului, mama presupusei victime a organizat o conferinţă de presă în care l-a acuzat pe Spacey că i-a agresat sexual fiul după ce i-a cumpărat alcool. Fiul ei, la acel moment în vârstă de 18 ani, nu avea vârsta legală – de cel puţin 21 de ani – pentru a putea consuma alcool în statul american Massachusetts.

În ziua în în care a fost anunţată inculparea sa, Spacey s-a apărat de acuzaţii într-un bizar videoclip apărut pe YouTube, în care actorul împrumută vocea lui Frank Underwood, personajul pe care l-a interpretat în serialul “House of Cards”.

“Dacă nu am plătit pentru lucruri despre care ştim amândoi că le-am făcut, atunci cu siguranţă nu voi plăti pentru lucruri pe care nu le-am făcut”, a declarat starul american, adresându-se telespectatorilor.

Kevin Spacey a fost concediat din distribuţia serialului “House of Cards” şi din cel mai recent film regizat de Ridley Scott, “All The Money In The World”, în care a fost înlocuit in extremis de Christopher Plummer.

