Kevin Spacey, tras pe dreapta după audierea de la tribunal

Spacey se afla la volanul unei mașini, după ce părăsise Reagan National Airport din Washington, când ofițerii de poliție l-au tras pe dreapta.

Surse din poliție au declarat pentru tmz.com că actorul a scăpat doar cu avertisment verbal.

Kevin Spacey s-a prezentat, luni dimineață, însoțit de avocatul său, la o audiere programată la un tribunal din Nantucket, Massachusetts, unde a fost pus sub acuzare pentru agresarea sexuală a unui tânăr de 18 ani, în 2016.

Actorul în vârstă de 59 de ani – acuzat de indecență, molestare și lovire, fapte pentru care riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare și înregistrarea ca agresor sexual – a pledat nevinovat.

Următoarea audiere în acest caz a fost stabilită pentru 4 martie.

Victima este fiul minor al unei prezentatoare a postului american Boston TV, iar aceasta este prima inculpare a lui Kevin Spacey de când cariera de actor i-a fost distrusă de acuzaţii de abuzuri sexuale săvârşite asupra unor bărbaţi.

Tânărul, identificat drept William Little, a declarat anchetatorilor că a trimis mesaje, inclusiv o înregistrare video, prietenei sale de la momentul respectiv, prin platforma Snapchat, care vin în sprijinul acuzațiilor sale. Little lucra pe timpul verii la restaurantul Club Car din Nantucket și rămăsese la bar după ce și-a terminat tura, pentru că voia să îl vadă pe Spacey, al cărui fan era. După ce a făcut cunoștință cu actorul, au început să consume alcool. Spacey l-ar fi invitat acasă la el, împreună cu alți prieteni, lucru pe care tânărul l-a refuzat, pentru că bănuia că acesta vrea să îl seducă. A rămas însă la bar pentru a face o fotografie cu actorul. Spacey i-ar fi spus că, dacă îl însoțește, va face o fotografie cu el. Ulterior l-a agresat sexual, potrivit declarațiilor tânărului înregistrate în dosar.

Poliția ar fi recuperat respectiva înregistrare video care demonstrează acuzațiile.

Fosta prezentatoare a postului Boston TV Heather Unruh a declarat în noiembrie 2017 că actorul l-a atins pe fiul său pe părţile genitale, peste pantaloni, incidentul având loc la Club Car Restaurant din Nantucket, în iulie 2016.

La puţin timp după ce informaţiile privind punerea sa sub acuzare au devenit publice, Spacey a publicat pe platforma online YouTube o înregistrare video, cu titlul “Let Me Be Frank” (“Lăsaţi-mă să vorbesc cu francheţe”), prin care a pus capăt unui an de tăcere.

Într-un monolog livrat cu tonul lui Frank Underwood, personajul său din producţia Netflix “House of Cards” – care, între timp, după acuzaţiile de abuzuri sexuale care i s-au adus actorului, a fost omorât de scenarişti -, Spacey spune: “Bineînţeles că unii cred orice şi au aşteptat cu răsuflarea tăiată ca eu să mărturisesc că sunt vinovat; ei mor de nerăbdare ca eu să declar că tot ce spun ei este adevărat şi că am primit ceea ce am meritat… Cu siguranţă, nu voi plăti un preţ pentru ceva ce nu am făcut”.

“Foarte curând, veţi cunoaşte întreg adevărul”, mai spune actorul premiat cu Oscar.

Spacey mai este investigat de poliţia din Los Angeles pentru o acuzaţie de abuz sexual, într-un alt incident care a avut loc în 2016. O acuzaţie similară a fost respinsă de procurori pentru că era vorba de un presupus incident din 1992, iar fapta ar fi fost prescrisă.

Kevin Spacey este investigat şi de poliţia britanică, după ce mai mulţi bărbaţi l-au acuzat de diverse abuzuri sexuale săvârşite pe când era director artistic la Teatrul Old Vic din Londra, în perioada 2004 – 2015.

Considerat unul dintre cei mai talentați actori ai generației sale, Kevin Spacey a dispărut din viața publică după un val de acuzații de abuz sexual care i s-au adus la sfârșitul anului 2017. Kevin Spacey a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele “American Beauty” şi “Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects”. Pentru rolul lui Francis Underwood, actorul american a fost lăudat de criticii de specialitate, a câştigat un Glob de Aur şi a fost nominalizat de cinci ori la premiile Primetime Emmy.

Sursa: Mediafax