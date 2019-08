Khalaila pleacă de la UTA! Vine Ioniţă!

Chiar dacă a avut parte de un debut de sezon perfect, cu trei victorii la scor de neprezentare, UTA are deja o problemă la nivelul lotului de jucători. Vorbim despre o despărţire prematură, anunţată pe site-ul clubului: „Având în vedere că jucătorul Amir Khalaila nu s-a integrat în grupul format de antrenorul Laszlo Balint și nu a acceptat statutul de rezervă, de comun acord, s-a ajuns la înțelegerea de reziliere a contractului, pe cale amiabilă. Îi dorim lui Amir Khalaila mult succes în carieră!”.

Jucătorul de 22 ani nu a apucat să debuteze în vreun joc oficial sub culorile roş-albe, mai întâi din pricina cazierului obţinut extrem de greu din Israel, iar apoi din motive tehnico-tactice, antrenorul Laszlo Balint având inspiraţia de a merge, de fiecare dată pe mâna tandemului Buhăcianu-C. Rus.

„Gurile de foc”

Cei doi oameni de gol din compartimentul ofensiv al UTA-ei, Ciprian Rus şi Valentin Buhăcianu, şi-au împărţit MVP-urile în victoriile cu Petrolul şi Csikszereda. Ambii au câte trei goluri reuşite în tot atâtea etape şi dau speranţe suporterilor pentru un sezon încununat cu mult dorita revenire în elita fotbalului românesc.

Despre forţa atacului utist a vorbit chiar căpitanul echipei C. Rus: „Vali Buhăcianu are un suflu extraordinar, când crezi că nu mai poate, continuă ca și în primul minut. Parcă are două perechi de plămâni. Sper să marcăm amândoi cât mai multe goluri, pentru că de asta are nevoie echipa. Eu joc vârf doi în acest sistem, mă simt bine acolo, nu am nicio problemă. Nu contează cine va câștiga titlul de golgheter, poate fi și un alt coleg, important este să câștige echipa și să rămânem acolo sus până la final”.

Vine Ioniţă!

În această situaţie, oficialii utişti i-au cerut impresarului Bogdan Apostu să găsească un alt atacant. Cele mai mari şanse de a ajunge la Arad le are Alexandru Ioniţă. Fostul jucător de la Rapid şi FC Koln a mai lucrat cu antrenorul Balint la Snagov şi ar fi tentat să dea curs ofertei „Bătrânei Doamne”, în condiţiile în care nu a prins un contract avantajos în străinătate.