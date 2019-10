Klaus Iohannis și-a lansat candidatura la Timișoara, alături de un Robu timorat și un Orban cu ochii pe ceas

La ora 16 fix, președintele Klaus Iohannis sosește în fața Sălii Constantin Jude. În spatele său și al anturajului din care face parte și primarul Nicolae Robu se înalță o coloană de fum, de la micii care sfârâie pe grătar în fața Centrului Regional de Afaceri. Iohannis este așteptat în fața sălii de numeroși liberali, care nu au mai putut intra. Oamenii se pozează și dau mâna cu președintele, iar momentul este transmis live pe ecranele din interiorul sălii.

Primul care vorbește este gazda evenimentului, primarul Nicolae Robu, totodată președintele PNL Timiș. Acesta își începe discursul prin a cere un moment de reculegere pentru cei căzuți în Revoluția din 1989. Apoi continuă să laude Timișoara și administrația sa pentru absorbția fondurilor europene. Este atât de emoționat încât atunci când le cere celor din sală să îl aprobe, este surprins de reacția puternică și îi scapă niște bâlbe, pe care le recunoaște imediat.

Discursul său se prelungește, iar Ludovic Orban îi face semn să încheie.

Urmează pe scenă europarlamentarul Gheorghe Falcă, fost primar al Aradului, susținut puternic de membrii organizației din județul vecin. Raluca Turcan este de asemenea atenționată de Ludovic Orban că își depășește timpul alocat pentru discurs.

„Mai am timp domnule președinte. De obicei îmi scurtez discursul, dar acum îl voi folosi la maximum pentru că este ultima întâlnire regională”, îi spune și Turcan.

Pe scenă urcă și cea mai nouă vedetă a partidului, Rareș Bogdan, care îi roagă pe liberală să nu aibă o guvernare iresponsabilă.

„PNL stă la un scor istoric pe care nu l-a avut niciodată în istoria acestui partid postdecembrist. Bătălia, chiar dacă suntem în pol position, nu e câștigată. Vă rog din suflet ca șase săptămâni să considerați că încă nu a căzut guvernul Dăncilă, că președintele Iohannis nu e atât de sus în sondaje și că trebuie să câștigăm fiecare alegător. Eu am învățat că până nu vedem rezultatele finale nu e bine să dansezi, să chefuiești sau să spui «Mihaela, dragostea mea». Președintele are astăzi o încredere de 50 la sută, cea mai mare încredere a unui președinte după primul mandat. Vă rog din tot sufletul să nu îi reduceți încrederea printr-o guvernare iresponsabilă”, a spus în discursul său Rareș Bogdan.

Evenimentul se apropie cu pași repezi de final, iar pe scenă urcă președintele PNL, Ludovic Orban. Mulțumește filialelor Arad și Caraș-Severin pentru scorurile excepționale de la alegerile europarlamentare și membrilor PNL Timiș și Hunedoara pentru munca depusă. Evită și să pronunțe numele lui Robu, care a pierdut Timișoara în fața celor de la USR la ultimele alegeri.

Apoi promite solemn că atunci când PNL va ajunge la guvernare, românii vor afla adevărul despre Revoluție, mineriade și protestele din 10 august.

„După 30 de ani nu am aflat cine a tras în noi și cine este vinovat pentru cei peste 1000 de morți de la revoluție. După 30 de ani nu am aflat cine a organizat mineriadele. Nu am aflat cine a transformat jandarmeria într-o armă împotriva cetățenilor. Cine își imaginează că va rămâne secret dosarul evenimentelor din 10 august se înșeală amarnic. (….) Adevărul va ieși la suprafață”, spune Orban.