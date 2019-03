Kovesi a fost plasată sub control judiciar. A stat aproape 7 ore la audieri

Laura Codruța Kovesi a fost plasată sub control judiciar de către procurorii Secției de anchetare a magistraților, au precizat, pentru Mediafax, surse apropiate anchetei. De asemenea, fosta șefă DNA are calitatea de inculpat. Fosta șefă a DNA a fost audiată timp de aproximativ șase ore și jumătate la Secția de anchetare a magistraților, iar la ieșire a anunțat că procurorul de caz i-a interzis să vorbească cu presa despre ce s-a întâmplat la audieri și despre dosarul pentru care a fost chemată. “Nu am voie să spun nimic, este o măsură de a-mi închide gura”, a afirmat Kovesi.

Citiți mai multe pe HotNews.ro!