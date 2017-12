L-au dat jucătorii afară pe Mihalcea de la UTA?

Încă de la primele rezultate negative ale UTA-ei, din acest campionat, a ajuns la urechile noastre cum că Adrian Mihalcea şi Gică Mihali au vorbit murdar cu jucătorii. Unii, aduşi chiar de ei la Arad, despre care Mihalcea spunea, după vreo patru etape: „Nu înţeleg ce se întâmplă cu ei, mai ales că îi cunosc”.

S-a aflat, ulterior, că fotbaliştii erau înjuraţi, iar ei ar fi „întors armele”, până când antrenorul a clacat. S-a mai vorbit că a fost o gaşcă care a fost influenţată din exterior, tocmai pentru a compromite conducerea clubului, care dorea promovarea.

Mărturie din vestiar!

Actualul antrenor al echipei UTA, Cristi Todea era, la acea vreme, „secund”. A fost în vestiar şi ne-a vorbit despre acea perioadă, tocmai pentru a încerca să vedem cum au stat lucrurile.

„Nu ştiu dacă jucătorii chiar au vrut să-l schimbe pe Mihalcea. Într-adevăr, pe fondul rezultatelor slabe, au apărut discuţii mai aprinse, dure chiar, a fost tensiune. Până la urmă, jucătorii aveau tot interesul să câştige meciuri, puncte şi bani, mai ales că la acea vreme erau prime frumoase, deoarece ţinteam promovarea. Nu cred că a fost un complot, că s-a format o gaşcă alimentată din afară, pentru a destabiliza. Sigur, au existat neînţelegeri, iar dacă s-a întâmplat să fie complot şi jucătorii să nu-l mai vrea pe Mihalcea, atunci au fost prea buni în ceea ce au făcut, deoarece eu nu am observat. Poate, nici nu am auzit bine…” – spune Todea.

Păreri de rău!

De când a preluat echipa, din postura de „principal”, lui Todea îi pare rău de două meciuri.

„Cel mai mult îmi pare rău că nu am câştigat câteva meciuri acasă, cu adversari ce erau consideraţi accesibili. Unul e cel cu FC Argeş, când am avut o multitudine de ocazii, am evoluat aproape tot meciul în superioritate numerică şi tot am pierdut. Veneam după rezultate bune, era şi ultimul meci al turului, ne doream mult trei puncte, dar totul s-a transformat într-o deziluzie pentru mine. Iar dacă e să-mi pară rău pentru un alt joc, e acela de la Timişoara, cu ASU Poli, deoarece ştiu cât înseamnă un astfel de duel pentru fanii noştri. Totuşi, cred că în mandatul meu am avut şi câteva jocuri bune” – a conchis Todea.

Cantonament sigur

Dacă nimic nu se schimbă la nivel de conducere a clubului, programul până la startul returului e schiţat. Astfel, pe 8 ianuarie se reiau pregătirile, pentru ca în perioada 18-27 ianuarie să aibă loc unicul cantonament al iernii, la Moneasa. Sunt deja perfectate cinci jocuri amicale, se mai caută adversari pentru încă trei.