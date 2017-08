La 87 de ani, fără liniște pe Câmpul Liniștii

Femeia locuiește la intersecția străzilor Livezii cu Câmpul Liniștii, zonă deosebit de circulată datorită legăturii cu centura orașului. Atenție, pe lângă autoturismele mici care circulă pe Câmpul Liniștii, pe aici trec îndeosebi TIR-urile. Cu miile. Problemele arădencei durează de mai bine de doi ani de zile, de când a depus multe sesizări, ba chiar a ajuns în biroul primarului Gheorghe Falcă care i-a promis că o va ajuta personal. Din păcate, femeia care merge doar ajutată de un baston simte că nu mai poate. Pe lângă crăpăturile din casă, femeia nu poate dormi noaptea de frică să nu îi intre vreun TIR sau autoturism în casă, având în vedere că între casă și partea carosabilă este aproximativ un metru distanță.

Doarme cu frica în propria casă

„Când s-a efectuat reabilitarea străzii mi s-a deteriorat acoperișul anexei, mi-au crăpat pereții casei, au fost tăiați copacii din spatele casei și de la drum și tufele de liliac, iar trotuarul a fost îngustat la un metru de imobilul meu. Peste astea am trecut, că nu mai am ce să fac, însă trăiesc cu frica să nu intre un TIR sau o mașină în casă. Am solicitat Primăriei Arad să amplaseze stâlpi sau bară de protecție la colț, iar răspunsul a fost că «se va analiza situația». Am ajuns și la Gheorghe Falcă în birou care mi-a promis că mă va ajuta, dar nimic. Nici lucrarea de reabilitare nu e terminată, cablurile fiind legate de stâlp și lăsate așa. Căminul din colțul casei, cu capac de beton, a fost spart de două ori de un utilaj și tot așa e și acum. Am vorbit cu un vecin să pun o mașină pe care nu o mai folosește drept paravan ca să mă protejeze pe una din laturile casei. Nu mai știu unde să mă duc. Vă rog să mă ajutați”, ne spune Gheneș Etelca, arădeanca de la imobilul cu pricina.

Cel mai probabil se va rezolva

Am luat legătura cu Palatul Administrativ de unde am aflat că problema arădencei are șanse de rezolvare. Cum? Cel mai probabil, va fi montat parapetul. „Reprezentanţi ai Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Arad vor verifica situaţia din teren, iar în cel mai scurt timp se va găsi o soluţie la problema semnalată. Cel mai probabil se va dispune montarea unor parapeţi de protecţie”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Muncipiului Arad.