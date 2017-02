La Arad au fost, ieri seară, peste 4.000 de oameni. Printre ei s-au aflat şi câini echipaţi de protest

„Da, special pentru protest am venit. Am fost şi ieri seară. Ne-am întâlnit şi cu domnul Soroş, dar nu a mai avut bani să ne dea, 30 de lei, pentru câine, şi am venit şi astă seară să ne dea cei 30 de lei promişi”, a spus unul dintre protestatari.

Tot la Arad, unii au ales să iasă în stradă cu toată familia, de la căţel, la copii…

„Am venit la protest cu soţia, cu copiii, cu căţelul”, a spus un alt protestatar.

În cea de-a treia zi de proteste, la Arad s-au strâns peste 4.000 de bărbaţi, femei, copii şi… animale de companie. Manifestaţia s-a desfăşurat paşnic, jandarmii fiind mobilizaţi doar pentru monitorizarea şi supervizarea acţiunii.