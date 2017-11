La Bocsig, voturile PNL au fost împărțite în mai multe direcții!”

„Dreapta a fost divizată la aceste alegeri parțiale. Din șapte candidați, șase au fost de dreapta și evident voturile au fost împărțite în mai multe direcții. Cel mai probabil, dacă toți ne-am fi unit sub un singur candidat, am fi reușit să batem adversarul de stânga. Din nefericire, doi dintre colegii noștri, cu două zile înaintea depunerii candidaturii, au ales să candideze în afara partidului. Este vorba despre domnul Pătrăuță care a candidat independent și domnul Miclăuș care a candidat din partea USR. Strategia noastră inițială era să aducem un om nou, tânăr, care să candideze la funcția de primar în Bocsig, alături de domnii Miclăuș și Pătrăuță să facă echipa care să bată PSD-ul la aceste alegeri. Din păcate, lucrurile au luat o altă întorsătură. Important este faptul că și așa am coborât PSD-ul la un procent mult mai mic față de anul trecut, de la locale. Atunci, candidatul lor a câștigat cu 60%, iar acum au coborât la 46%. Asta demonstrează clar trendul descendent pe care se află PSD în acest moment”, spune prim-vicepreședintele PNL Arad, Iustin Cionca.

Asumarea înfrângerii

În ceea ce privește blamarea primarului Ineului, Călin Abrudan, ca unic responsabil pentru campania de la Bocsig, Iustin Cionca punctează: „A fost o eroare, o greșeală de comunicare gestionată prost, care nu se va mai repeta. Vina trebuie să ne-o asumăm toți. De acum înainte știm exact ce avem de făcut pentru a câștiga Bocsigul în 2020 și ne concentrăm pe reconstrucția filialei locale”.