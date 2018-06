La „Christiana” e cu venit, văzut, admirat. E cu Lucian Ţidorescu

Christiana. Povestea maternităţii văzută cu alţi ochi, altfel, cu alte provocări, unele legate clar de creştinism (de unde şi numele expoziţiei), altele de cotidianul nostru. Un arădean pe care îl cunoaşte toată urbea. Un loc ascuns, însă extrem de ofertant, într-o clădire-simbol a artelor locale. Un public care deja şi-a anunţat prezenţa prin intermediul multiplelor share-uri pe facebook. O atmosferă care se anunţă deja din alt univers decât cel obişnuit arădean, însoţită permanent de muzică. Despre ce vorbim? Despre expoziţia de doar două zile, vernisată (deşi, veţi vedea, vernisat e un cuvânt de care autorul a fugit cu toate puterile pentru că ideea de vernisaj s-a denaturat mult în Arad şi, nu numai, vernisajul „omorând arta”) în buzunarul scenei Teatrului Clasic „Ioan Slavici”.

Aşa cum am precizat deja, e pentru prima dată când Lucian Ţidorescu decide să organizeze o expoziţie cu picturile sale. Tema a fost căutată îndelung, munca a durat mai bine de un an, organizarea evenimentului a „luat” şi ea câteva luni bune (totul a început cu o campanie de teasing), dar, la final, vineri, 29 iunie, iar mai apoi sâmbătă, 30 iunie, avem şansa să ne întâlnim cu „Christiana” în zece lucrări, cu pictorul Lucian Ţidorescu, cu o voce feminină care citeşte Biblia în latină, suprapusă peste o muzică în forţă gândită de un alt arădean cunoscut: Cătălin Lăpuşcă. Şi cu sute, poate o mie de arădeni.

Am avut câteva minute la dispoziţie pentru a-l pune pe pictor în faţa „de ce”-urilor noastre. De ce Christiana? „Pentru că e un remake după zămislire”, adică un remake după coborârea duhului sfânt asupra Fecioarei Maria. Un remake cu multe semne de întrebare pe această temă, cu iluminare, dar şi cu telefoane mobile, cu provocări şi anticipări. De ce zece? „Nu am calculat acest lucru”, spune pictorul, „sunt doar zece momente care mie personal mi s-au părut importante în sarcină, poate nici zece nu ar fi fost, dar la atâtea m-am oprit”. De ce în culisele teatrului? Pentru că acela, spune Ţidorescu, „e un spaţiu extrem de ofertant”, e un spaţiu negru în care tu decizi totul, unde pui luminile, unde dirijezi oamenii, un spaţiu asupra căruia eşti stăpân absolut. De ce doar două zile? „Pentru că cine nu poate veni vineri, are şansa să vină sâmbătă”.

Fără sărăţele

Toate celelalte întrebări pe care le aveţi i le puteţi adresa pictorului Lucian Ţidorescu cu ocazia neconvenţionalei sale expoziţii de pictură (vineri, 29 iunie, de la ora 20:00 la ora 02:00; sâmbătă, 30 iunie, de la ora 20:00 la ora 02:00. Locație: Buzunarul scenei Teatrului. Intrarea din spate).

O singură chestiune am mai vrea să amintim: la „Christiana” nu e cu vin şi apă. Nici cu sărăţele. E cu venit, văzut, admirat. Fără cuvântări.