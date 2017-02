La drum cu tata, la Cinema Arta

Vrei să vezi filmul „La drum cu tata”? Vrei să discuţi cu protagoniştii lungmetrajului? Ai şansa aceasta sâmbătă, la Arad. Pentru că echipa filmului „La drum cu tata” vine sâmbătă, 4 februarie, la Cinema Arta, pentru a se întâlni cu publicul de aici. Anca Miruna Lăzărescu, regizorul filmului, împreună cu actorii Răzvan Enciu, Alex Mărgineanu și mare parte din echipa care a lucrat la film, vor fi prezenți începând cu ora 19:00 la proiecție, iar după aceasta vor răspunde la întrebările spectatorilor.

Mai mult, „La drum cu tata” intră în cinematografe din 3 februarie, iar la Arad va putea fi văzut la Cinema City Atrium Mall în fiecare zi de la ora 19:00 și la Cinema Arta, sâmbătă, 4 februarie, tot de la ora 19:00.

Despre ce lung metraj este vorba? Filmul de 107 minute este „un road movie a cărui acțiune începe în 1968 la Arad. Mihai (Alex Mărgineanu) și Emil (Răzvan Enciu) sunt doi frați de origine româno-germană ce au un singur lucru în comun: grija pe care i-o poartă tatălui lor bolnav. Mihai, fratele mai mare, este medic şi, cu inima ușor îndoită, informator al securității. Pare să se fi împăcat cu viața sa din România ceaușistă. Emil luptă cu înfocare împotriva amprentelor staliniste, intrând astfel în situații din care numai prudența fratelui său mai mare îl mai poate salva. Cei doi, împreună cu tatăl lor (Ovidiu Schumacher), pleacă spre Dresda – cel mai apropiat loc unde acesta poate beneficia de operația care l-ar putea salva. Contextul politic destul de instabil le deturnează însă planul. Pe drum întâlnesc tancurile sovietice care se îndreptau spre Cehoslovacia și sunt forțați să ajungă într-o tabără temporară din RDG. Cu granița germano-cehoslovacă închisă, singura modalitate de a fi repatriați este să primească viză de tranzit prin Republica Federală Germană”, după cum se arată în comunicat.

„La drum cu tata” are, însă, şi un puternic accent autobiografic, după cum spune şi regizorul Anca Miruna Lăzărescu: „Eu am crescut cu această poveste. Aceasta este povestea tatălui meu. Tatăl meu în 1968 avea 18 ani. În 1968 s-a dus în RDG cu familia unde au fost întâmpinați de tancurile sovietice“.

Cine este regizorul?

Anca Miruna Lăzărescu locuiește în prezent în Germania și este regizor și scenarist. Multe dintre filmele la care a lucrat au fost premiate internațional. „Apele tac” este filmul ei de absolvire a Universității de Televiziune și Film din München, fiind unul dintre cele mai premiate scurtmetraje românești cu peste 80 de premii. Distins cu Art Cinema Award – Jameson Cinefast Miscolc, One Future Award Special Mention, Best Music – Munich IFF, Best Emerging Production – Bavarian Filmaward. „La drum cu tata” este primul său lungmetraj.

Rolurile principale sunt interpretate de Alex Mărgineanu (Poveste la Scara C, California Dreamin’, Contratimp) Răzvan Enciu, Ovidiu Schumacher (Cocoșul decapitat, Primăvara Bobocilor, De ce trag clopotele, Mitică?, Drumul Oaselor) și de actrița de origine germană Susanne Bormann (Uubbeldiekatz / Woman in Love, Liegen Lernen / Learning to Lie).