La Pecica s-a dat startul Circuitului Gastronomic Arădean

Ghizi le-au fost Andrei Ando și Dan Codre, doi cunoscători ai județului Arad, cărora li s-au adăugat pe parcurs primarul orașului Pecica, Petru Antal, consilierul Pavel Sinka, alte persoane din staff-ul Primăriei, cu competențe dovedite pe turism și cultură locală. Printre participanți am remarcat și un grup de francezi din Nantes, dar și consulul Spaniei la Timișoara, Jose Miguel Vinals, cu toții fiind încântați de primirea și de ospitalitatea gazdelor pecicane. După cuvântul de salut al primarului Antal, vizitatorii au mers la Piața Regele Mihai unde se desfășura târgul săptămânal din Pecica, atracția principală fiind raionul alimentar. A urmat vizitarea Bisericii Catolice, prilej pentru francezi să aprecieze catolicismul din România, pe care îl credeau pierdut odată cu plecarea nemților. Turul s-a încheiat în Piața Sfintei Treimi din proximitatea Bisericii Catolice, loc de reculegere în fața Monumentului Victimelor Comunismului din perioada 1956-1958. Punctul culminant al manifestării a avut loc la ferma de bivoli din Pecica, loc unde oaspeții au fost primiți cu pâine, sare și răchie, pe muzică populară din Câmpia Aradului. Li s-a prezentat ferma, cu explicațiile de rigoare privind creșterea și exploatarea acestor animale mai puțin cunoscute și apreciate, dar cu mult potențial economic și ecologic. Apoi au vizitat Muzeul Digital, o prezență inedită atât prin locație cât și prin exponatele și tematicile abordate: cuptor tradițional unde se coace celebra pită de Pecica, ceasul solar și diverse aspecte ale tehnologiei de ultimă generație din domeniul IT și al resurselor regenerabile. La finalul manifestării oaspeții au fost invitați la masă. Pe mese îi așteptau platouri cu gustări tradiționale românești: șuncă, salam de casă, slănină, cârnați, telemea, ceapă verde, pita de Pecica și nelipsita răchie. Limbile s-au dezlegat, părerile au fost spuse cu curaj, reieșind unanima apreciere a celor degustate. Piesa de rezistență a festinului culinar a fost tocănița cu carne de malac (vițel de bivol) care se topea în gura pofticioasă a mesenilor încântați. Iar ca desert, bucăți mari de ștrudel cu mere, cu magiun, cu brânză și cu dovleac, care cu greu, dar fără șanse de scăpare, s-au înghesuit în burțile suprasaturate ale oaspeților. În tot acest timp, dansatorii și soliștii vocali ai ansamblului folcloric „Păstrătorii Tradiției” Pecica delectau asistența cu evoluțiile lor foarte aplaudate. Lăsăm pe altădată părerile culese de la participanții la prima ediție a Circuitului Gastronomic Arădean, reținând doar câteva din opiniile președintelui CJ Arad, Iustin Cionca, pecican de loc și mândru de impresia pe care și-au făcut-o vizitatorii vis-a-vis de acest prim popas al circuitului: „Astfel de inițiative vin să completeze programele și proiectele din strategia CJ de promovare a valorilor tradiționale ale județului Arad. Suntem la început cu acest proiect inedit, iar feed-back-ul pare a fi pozitiv. Îi invit pe arădeni – și nu numai pe ei, ci pe toți cei care apreciază bucătăria tradițională a românilor și a etniilor conlocuitoare – să participe la acțiunile pe care le vom organiza la fiecare sfârșit de săptămână în localitățile arădene. Prețul este minim, iar beneficiile maxime. Următoarea locație este comuna Bata, o vatră minunată de cultură românească, sub toate aspectele ei, cu un primar vrednic, care sunt sigur că nu se va face de rușine în fața oaspeților dragi”.